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Gol Caracol  / Apareció video con jugadores de Boca Juniors festejando en la cara de Thiago; ahí la bronca

Apareció video con jugadores de Boca Juniors festejando en la cara de Thiago; ahí la bronca

Tras la clasificación del 'xeneize' a la final de Sudamericana; los futbolistas del 'azul y oro' protagonizaron 'picante' momento con Thiago Mendes, por provocador posteo en la previa del juego.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Thiago Mendes en polémico cara a cara con futbolistas de Boca Juniors.
Thiago Mendes en polémico cara a cara con futbolistas de Boca Juniors.
Foto: Getty Images.

Con un milagroso regreso de Leandro Paredes, Boca Juniors venció 3-1 este martes a Vasco da Gama en el estadio Maracaná y clasificó a la final de la Copa Sudamericana, en la que buscará su primer título internacional desde 2008.

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El equipo entrenado por Rodolfo Arruabarrena dio vuelta a su cruce de semifinales. Había perdido 1-0 la semana pasada en La Bombonera.

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Los argentinos jugarán el partido decisivo del torneo el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, contra el ganador entre el brasileño Atlético Mineiro y el uruguayo Montevideo City Torque. La serie se cerrará el miércoles en Montevideo, luego de un sólido triunfo 3-0 del Galo en Belo Horizonte.

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Paredes entró como suplente en el minuto 57 tras recuperarse a contrarreloj de una lesión y marcó en el 88 el gol que evitó que todo fuese a penales.

"Es difícil encontrar palabras para explicar lo que estoy sintiendo", dijo el mediocampista xeineze, campeón mundial con la selección de Argentina en Catar 2022. "Tengo solo palabras de agradecimiento con este grupo de jugadores increíbles que está dando hasta lo que no tiene para llevar a este club hasta donde merece estar", agregó.

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No obstante, pese al triunfo y festejos 'xeneize'; uno de los hechos que más acaparó la atención en la cancha del estadio Maracaná, fue el fuerte cruce entre futbolistas de Boca Juniors con Thiago Mendes, quien había protagonizado polémica publicación en redes, luego de vencer a los argentinos en la semifinal de ida, en La Bombonera.

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El futbolista del cuadro brasileño había puesto una imagen, rasgando el escudo del cuadro 'azul y oro', dando a entender que arrasó con el equipo 'xeneize', después del justo triunfo por 0-1 en condición de visitante.

Sin embargo, después de caer 1-3 en el Maracaná, el pasado martes frente a Boca Juniors; los futbolistas del equipo argentino no desaprovecharon la oportunidad de ir a buscarlo, intimarlo y 'cantarle la tabla' por lo sucedido en redes.

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"Rasga el escudo ahora", le decían los futbolistas del cuadro 'azul y oro' a Thiago Mendes.

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