¿Por qué Michael Olise es baja del Bayern Múnich frente a Arsenal, por Champions League?

El segundo entrenador del Bayern, Aaeron Danks, que estuvo en la conferencia de prensa previa al partido contra el Arsenal debido a la ausencia por enfermedad de Vincent Kompany, habló de la baja por sanción de Michael Olise y su posible reemplazo y admitió que hay cierta duda sobre Joshua Kimmich, que estuvo ausente del entrenamiento de hoy por razones personales.

"Hablaremos más tarde con Vincent", dijo con respecto a la posible solución para la baja de Olise.

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"Lennart Karl es uno de los que pueden entrar en el equipo, somos el Bayern, tenemos una plantilla fuerte. Naturalmente extrañaremos a Michael, pero cuando no está hay otros que pueden ocupar su lugar", aseguro.

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Cabe destacar que el francés no podrá ser tenido en cuenta para el duelo contra Arsenal, debido a la expulsión recibida frente a Stavanger, el pasado 13 de octubre, por la segunda jornada de la Liga de Campeojnes.



Michael Olise, extremo del Bayern Múnich Foto: AFP

En aquel encuentro, los 'bávaros' igualaron, de manera sorpresiva, por 3-3 frente a los noruegos, quienes, aprovechando que durante los últimos minutos tuvieron un jugador más, losgraron rescatar un importante punto a los 90 de juego.

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De esta manera, Olise se pierde el enfrentamiento cxon Arsenal, que 'pinta' para ser uno de los encuentros más emocionantes y disputados de esta liguilla en la Champions League.

Ya, entre otros temas, Aaeron Danks, también habló respecto a la ausencia de Kimmich del entrenamiento de hoy dijo que todavía no sabía lo que eso significa para mañana.

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En general parece haber muchos interrogantes abiertos en la alineación del Bayern empezando por la portería ya que aunque Manuel Neuer ha vuelto a entrenar todavía no está decidido que esté mañana en el campo.

"Todavía no hemos tomado la decisión. Manu ha vuelto a entrenar desde hace dos días y eso es maravilloso. Ya decidiremos con Vincent y el cuerpo técnico. Pero es bueno que Manu esté otra vez en forma", señaló.