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Gol Caracol  / ¿Por qué Michael Olise es baja del Bayern Múnich frente a Arsenal, por Champions League?

¿Por qué Michael Olise es baja del Bayern Múnich frente a Arsenal, por Champions League?

Una de las sensibles ausencias que tendrá que afrontar el conjunto 'bávaro', será la del francés, quien no será tenido en cuenta para el compromiso contra los 'gunners', este miércoles.

Por: EFE
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Michael Olise junto a Luis Díaz en uno de los partidos con Bayern Múnich.
Michael Olise junto a Luis Díaz en uno de los partidos con Bayern Múnich.
Foto: Getty Imágenes

El segundo entrenador del Bayern, Aaeron Danks, que estuvo en la conferencia de prensa previa al partido contra el Arsenal debido a la ausencia por enfermedad de Vincent Kompany, habló de la baja por sanción de Michael Olise y su posible reemplazo y admitió que hay cierta duda sobre Joshua Kimmich, que estuvo ausente del entrenamiento de hoy por razones personales.

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"Hablaremos más tarde con Vincent", dijo con respecto a la posible solución para la baja de Olise.

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"Lennart Karl es uno de los que pueden entrar en el equipo, somos el Bayern, tenemos una plantilla fuerte. Naturalmente extrañaremos a Michael, pero cuando no está hay otros que pueden ocupar su lugar", aseguro.

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Cabe destacar que el francés no podrá ser tenido en cuenta para el duelo contra Arsenal, debido a la expulsión recibida frente a Stavanger, el pasado 13 de octubre, por la segunda jornada de la Liga de Campeojnes.

Michael Olise, extremo del Bayern Múnich
Michael Olise, extremo del Bayern Múnich
Foto: AFP

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En aquel encuentro, los 'bávaros' igualaron, de manera sorpresiva, por 3-3 frente a los noruegos, quienes, aprovechando que durante los últimos minutos tuvieron un jugador más, losgraron rescatar un importante punto a los 90 de juego.

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De esta manera, Olise se pierde el enfrentamiento cxon Arsenal, que 'pinta' para ser uno de los encuentros más emocionantes y disputados de esta liguilla en la Champions League.

Ya, entre otros temas, Aaeron Danks, también habló respecto a la ausencia de Kimmich del entrenamiento de hoy dijo que todavía no sabía lo que eso significa para mañana.

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En general parece haber muchos interrogantes abiertos en la alineación del Bayern empezando por la portería ya que aunque Manuel Neuer ha vuelto a entrenar todavía no está decidido que esté mañana en el campo.

"Todavía no hemos tomado la decisión. Manu ha vuelto a entrenar desde hace dos días y eso es maravilloso. Ya decidiremos con Vincent y el cuerpo técnico. Pero es bueno que Manu esté otra vez en forma", señaló.

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