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Gol Caracol  / Argentina se ilusiona con recuperar a una de sus figuras para el Mundial 2026; cerca de volver

Argentina se ilusiona con recuperar a una de sus figuras para el Mundial 2026; cerca de volver

Una de las selecciones más afectadas por lesiones, a pocas semanas del inicio del Mundial 2026, ha sido 'la Albiceleste', que, para su fortuna, recibió una buena noticia.

Por: EFE
Actualizado: 22 de may, 2026
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Nico González celebra un gol con la Selección Argentina y sueña con ir al Mundial 2026

El extremo internacional argentino, Nico González, futbolista del Atlético de Madrid y convocado por su selección para el Mundial 2026, ultima su recuperación de una lesión muscular en el muslo derecho y estará previsiblemente listo para los amistosos y el estreno de la Albiceleste en el torneo ante Argelia.

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Baja en los últimos seis encuentros por el percance muscular sufrido el pasado 28 de abril en la víspera del choque de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, el futbolista ya está en el tramo final de su puesta a punto, según se pudo observar en la sesión matutina en Majadahonda, en la que se ejercitó al margen, pero a un ritmo ya de alta intensidad.

Nico González aún no estará listo para jugar este domingo contra el Villarreal, en el partido que cierra la temporada del conjunto rojiblanco, en el que Diego Simeone tendrá hasta ocho bajas: José María Giménez, Julián Alvarez, Nahuel Molina, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza, por lesión, y Robin Le Normand, por sanción, además de Nico.

Nico González, futbolista del Atlético de Madrid, está en la prelista de Argentina para el Mundial 2026

Nico, de hecho, está ya liberado por el Atletico para el Mundial 2026, aunque sigue con su puesta a punto en Majadahonda; al igual que Giménez, Nahuel Molina y Julián Álvarez, todos ellos lesionados y convocados por sus respectivos equipos nacionales, Uruguay el primero y Argentina los otros dos, para la cita de Estados Unidos, Canadá y México, que comienza el 11 de junio.

Los otros tres futbolistas argentinos que participarán en el Mundial, Giuliano Simeone, Juan Musso y Thiago Almada, siguen dentro de la dinámica del Atlético, una vez que los tres están aptos para el encuentro de este domingo ante el Villarreal, en el que Musso y Giuliano además apuntan a la alineación titular.

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