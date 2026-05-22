Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Pep Guardiola ya pasó la página del Manchester City; habló de "los planes" que tiene

Pep Guardiola ya pasó la página del Manchester City; habló de "los planes" que tiene

Después de que se confirmara su salida como entrenador de los 'cityzens', el entrenador español, Pep Guardiola, fue consultado sobre qué hará en su futuro.

Por: EFE
Actualizado: 22 de may, 2026
Comparta en:
Pep Guardiola, director técnico español, no seguirá en Manchester City para la próxima temporada

Pep Guardiola, aún técnico del Manchester City, aseguró que su siguiente paso va a ser descansar y que no tiene planes de entrenar durante un tiempo.

Guardiola anunció que abandonará el club a final de temporada tras conquistar veinte títulos, incluyendo seis Premier League y una Champions League, en los casi diez años que ha estado en el cargo.

Preguntado sobre el siguiente capítulo de su carrera deportiva, Guardiola fue claro: "Descansar, no tengo planes de entrenar por un tiempo. Si los tuviera me quedaría aquí. No quiero entrenar en un tiempo", declaró el técnico español, que ha sido relacionado con varias selecciones después de estos diez años en el Manchester City.

Guardiola, desde su debut como entrenador en 2008, ha pasado por Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City, conquistando un total de 41 trofeos, incluyendo tres Champions League.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Pep Guardiola

Manchester City

Premier League

Publicidad

Publicidad

Publicidad