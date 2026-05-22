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Thomas Tuchel explicó por qué no convocó a Alexander-Arnold, Palmer, Foden y Maguire

Debido a la polémica que se generó por los 26 jugadores elegidos por Thomas Tuchel para el Mundial 2026, el técnico de Inglaterra habló y justificó su decisión.

Por: EFE
Actualizado: 22 de may, 2026
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Thomas Tuchel, director técnico de la Selección Inglaterra, confirmó los convocados al Mundial 2026

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, recalcó, al ser preguntado por las múltiples bajas en la lista de convocados para el Mundial 2026, que son los equipos quienes ganan campeonatos y que no es necesario elegir a los 26 jugadores más talentosos.

"Los equipos ganan campeonatos, así de simple. Lo que vamos a intentar conseguir este verano solo se puede alcanzar desde la unidad. Desde el primer día, siempre hemos querido construir el mejor bloque posible, que no es necesariamente elegir los 26 jugadores más talentosos", dijo el técnico este viernes en rueda de prensa.

Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Adam Wharton y Harry Maguire son algunas de las principales ausencias en la lista de Inglaterra para el Mundial, mientras que sí han tenido hueco Jude Bellingham, Marcus Rashford y las sorpresas de Jordan Henderson e Ivan Toney.

"Han sido decisiones muy difíciles y conversaciones muy dolorosas. Si todo el mundo es elegible, se da por hecho que tenemos que dejar en casa a algunos jugadores extraordinarios.Hemos elegido un equipo equilibrado en todas las posiciones. Tenemos especialistas en todo tipo de situaciones", explicó.

Inglaterra, subcampeona de la Eurocopa en 2024 y que realizó una fase de clasificación impoluta, afrontará el Mundial de 2026 encuadrada en el grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá.

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"Puedo asegurar a todos los aficionados que tenemos a 26 jugadores comprometidos al 100%, que conocen su rol, que están listos para asumir su papel dentro y fuera del campo, y que están preparados y comprometidos con la idea del espíritu de equipo", afirmó.

Tuchel, recientemente renovado hasta 2028, confirmó que se llevará a la concentración a Alex Scott. Rio Ngumoha, Josh King y a un jugador más que "todavía no está confirmado" para entrenar con ellos en los días previos al inicio de la competición.

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