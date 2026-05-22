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Gol Caracol  / Pep Guardiola ya tiene nuevo trabajo, tras confirmarse su salida del Manchester City

Pep Guardiola ya tiene nuevo trabajo, tras confirmarse su salida del Manchester City

Considerado como uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol, el español, Pep Guardiola, fue confirmado en el nuevo rol que tendrá de inmediato.

Por: EFE
Actualizado: 22 de may, 2026
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Pep Guardiola, entrenador español, no seguirá al frente de Manchester City

Pep Guardiola se convertirá en embajador global del Grupo City Football, que posee varios clubes, entre ellos el propio Manchester City, una vez confirmada su salida del puesto de entrenador.

El técnico español aconsejará a los clubes de este grupo en temas técnicos y trabajarán en "proyectos específicos y colaboraciones".

Este grupo posee en su totalidad varios clubes como el City, el Melbourne City, el Montevideo City y el Troyes, y parte del New York City, el Lommel, el Girona, el Yokohamma Marinos, el Shenzhen Peng, el Palermo y el Bahía.

"Hemos sido unos privilegiados de trabajar con Pep Guardiola en los últimos diez años. Hemos podido ver su grandeza y su dedicación, pero también hemos disfrutado su compañía, su amistad y su humanidad. Ha sido un privilegio para todos nosotros en el Manchester City", dijo Ferran Soriano, consejero delegado del City, en un comunicado.

"El legado de Pep es extraordinario y su verdadero impacto será estudiado en el futuro. Ha contribuido decisivamente a nuestro viaje hacia la excelencia global y sus estándares serán una referencia para nuestros jugadores y entrenadores en el futuro", añadió Soriano.

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