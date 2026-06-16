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Gol Caracol  / 🔴 Argentina vs. Argelia, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto del duelo en el Mundial 2026
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🔴 Argentina vs. Argelia, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto del duelo en el Mundial 2026

La 'albiceleste' debuta en el torneo frente a los argelinos, pensando en defender el título logrado en Catar 2022. Aquí, todos los detalles del encuentro.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 16 de jun, 2026
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Lionel Messi, capitán y figura de Argentina, y Luca Zidane, arquero de Argelia.
Lionel Messi, capitán y figura de Argentina, y Luca Zidane, arquero de Argelia.
Fotos: Getty Imágenes
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