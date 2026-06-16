🔴 Argentina vs. Argelia, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto del duelo en el Mundial 2026

Starting XI | التشكيلة الأساسية#LesVerts ⭐️⭐️ | #123VivaLAlgérie 🇩🇿 | #WorldCup2026 | #FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/5dTlOZoJsw— Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) June 16, 2026
- 07:06 p. m. - ¡Así formará Algeria!
- 07:05 p. m. - ¡Fiesta argelina!
- 07:03 p. m. - ¡Así luce el estadio en Kansas, previo al duelo!
🏆 #FIFAWorldCup— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 16, 2026
😍 Lindas perspectivas de nuestra casa de esta noche, a tres horas de que arranque otra ilusión 📸
🤔 🥳 ¿Cómo se preparan para el debut? 🙌#TodosJuntos, otra vez 🇦🇷 pic.twitter.com/NG5QO2UwdQ
- 07:02 p. m. - ¡La afición 'albiceleste' está presente!
🏆 #FIFAWorldCup— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 16, 2026
La mejor hinchada del mundo está copando la previa del debut 🇦🇷
👇 Repórtense acá abajo: ¿desde dónde alientan hoy?📍 pic.twitter.com/aMEHgMn5iV
- 07:02 p. m. - ¡Argentina y sus CÁBALAS!
🏆 #FIFAWorldCup— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 16, 2026
La cábala, firme 🍬 pic.twitter.com/gzrOizs7BS
- 07:00 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Argentina y Algeria, por la primera jornada del grupo I del Mundial 2026.
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