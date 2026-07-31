Mercado de fichajes del fútbol europeo; Vinícius, Olise y Luis Díaz, protagonistas

Después de más de tres décadas en Inglaterra, John Stones inicia una nueva aventura en Italia. El defensor inglés afronta un nuevo desafío con el Inter de Milán, donde buscará dejar su huella en una liga distinta, respaldado por la experiencia y los éxitos que cosechó durante su carrera. Del verde de Barnsley a la grandeza de San Siro, tras convertirse en un referente del Manchester City, Stones está listo para escribir un nuevo capítulo, ahora vestido de negro y azul.
- 11:35 a. m. - Inter de Milán😎🕺 Stones ya luce los colores del 'nerazzurri' 😎🕺
- 11:29 a. m. - Bayern Múnich🤩🔥 El francés se queda y no irá al Real Madrid como se especuló 🤩🔥
El director deportivo del Bayern Múnich, Christoph Freund, manifestó el pasado sábado que el club bávaro no se plantea la salida del internacional francés Michael Olise en un momento en que se especula sobre un eventual interés del Real Madrid.
"Para nosotros eso ni siquiera es un tema. Nos alegrará que Michael vuelva, cuando se reincorpore. Pero ahora está disfrutando de unas merecidas vacaciones", dijo Freund al término de un partido amistoso disputado por el Bayern Múnich en su pretemporada, según recogió la radiotelevisión pública de Baviera BR24.
Además también aseguró que: "Se volvió bastante divertido cómo las rumores no dejaban de crecer. Real Madrid y FC Bayern dejaron muy clara su posición. No había nada de verdad en esos rumores. Con suerte, ese tema ya terminó. Siempre mantuve contacto con Michael durante la Copa del Mundo. Le preguntamos si quería llevar la camiseta con el número 11, pero él dijo: ‘No, quiero quedarme con el 17’. La comunicación fue completamente normal".
- 11:26 a. m. - Real Madrid🇦🇷⚽ La promesa que llegó desde Argentina, será dado a préstamo 🇦🇷⚽
Mastantuono no entra en la convocatoria para medirse a la Fiorentina en el juego de fogueo de los españoles. Pese a estar desde el primer día en la pretemporada del Real Madrid con el fin de sorprender y cambiar la opinión del DT Mourinho, la realidad es que desde la directiva prefieren darlo a préstamo a esta temporada.
Prensa argentina aseguró que el jugador quería regresar a River Plate en préstamo, pero la respuesta de los merengues fue: NO y solo se dará a equipos de Europa.
En el viejo continente, Fabirizio Romano ya lo dio por hecho este viernes.
🚨🇦🇷 Franco Mastantuono will leave Real Madrid on loan, decision confirmed on club side as reported over recent weeks.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026
Real didn’t include Franco in the squad for this weekend as he has to leave on loan.
Club indicate preference for European loan over River Plate return. 🇪🇺 pic.twitter.com/OQx9oEANDc
- 11:20 a. m. - FC Barcelona🧤😔El cuadro 'azulgrana' diría adiós a un arquero que se convirtió en ídolo 🧤😔
En el encuentro de Barcelona probablemente ya no participará el portero Marc-André ter Stegen, que podría abandonar la concentración en las próximas horas para cerrar su cesión al Ajax.
Incluso, según el periodista Fabrizio Romado y el diario 'Mundo Deportivo', aseguraron que el alemán ya está rumbo a Amsterdam "el portero alemán, de 34 años, se despidió ayer de los jugadores y el ‘staff’ técnico dirigido por Hansi Flick en la concentración del Barça en St. George's Park y tomó esta tarde desde Birmingham un vuelo privado fletado por el Ajax. Todavía no está el acuerdo del todo cerrado, motivo por el que el alemán se ha desplazado a la capital neerlandesa para acabar de definir los últimos flecos de su préstamo. Todo apunta a que la cesión será por una temporada después de varias semanas de negociaciones y consultas a Hacienda incluidas sobre detalles fiscales y los efectos en su ficha durante los próximos 11 meses en que resida en la bella ciudad neerlandesa", se leyó en el diario español.
🚨🔴⚪️ Marc André ter Stegen will be officially announced as new Ajax player this weekend: all confirmed. 💥— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026
Understand the plan has been clarified with Barça and player’s camp.
✈️ Travel today.
🩺 Medical on Saturday.
✍🏼 Signature on Saturday.
Here we go, never in doubt. 🇩🇪 pic.twitter.com/ZZcmwx8kvk
- 11:16 a. m. - Colo Colo🧤🇨🇱 Vozinha y su tercer 'pero' para arribar a Chile a firmar su contrato 🧤🇨🇱
Vozinha, arquero y figura del sorprendente Cabo Verde en el Mundial 2026, retrasó su viaje a Chile para firmar por Colo Colo por "situaciones personales", dijo el jueves el director deportivo del club.
El viernes pasado, el presidente del Cacique, Aníbal Mosa, había anunciado el fichaje del portero de 40 años, y posteriormente dijo que el jugador llegaría al país el jueves por la noche.
Sin embargo, su retraso disparó los rumores en la prensa local, que puso en duda el fichaje del golero, y mencionó que Vozinha también negocia con el club marroquí RS Berkane.
- 11:15 a. m. - Newcastle⚪⚫ Las 'urracas' se quedaron sin DT a poco de comenzar la Premier League ⚪⚫
El Newcastle, de la Premier League, confirmó la marcha de su entrenador Eddie Howe, este viernes, luego de cinco años al frente de las Urracas.
El club del norte de Inglaterra afirmó en un comunicado haber aceptado la decisión de Howe, al mismo tiempo que le agradeció su "extraordinaria contribución" al crecimiento del club.
En la última liga inglesa, el Newcastle terminó en la duodécima posición y no jugará en las competiciones europeas de la UEFA en el nuevo curso 2026-2027.
We can announce that Eddie Howe has informed the club of his decision to step down as head coach.— Newcastle United (@NUFC) July 31, 2026
The club has accepted Eddie’s decision and would like to thank him for his extraordinary contribution. 🖤🤍
- 11:12 a. m. - Bayern Múnich🤩🔥 'Luchito Díaz' no se moverá del cuadro 'bávaro' 🤩🔥
De Luis Díaz se habló en la presente de semana de una posible oferta Al Hilal, de Arabia Saudita. Sin embargo, directivos del Bayern Múnich negaron cualquier opción de dejar partir al atacante de la Selección Colombia.
"Me reí a carcajadas. Todavía le quedan tres años de contrato, así que para mí eso no es un tema en absoluto. Podría venirnos el Emperador de China y aun así no hablaríamos con él (sobre Olise). Lo mismo pasa con Luis Díaz", dijo Uli Hoennes, presidente de honor del Bayern Múnich ante una opción de salida del francés ante el interés de Real Madrid.
- 11:09 a. m. - Real Madrid⚪ Vinícius Júnior aún no define su futuro con la 'casa blanca' ⚪
Real Madrid pendiente del futuro de Vinícius Jr, quien aún no ha llegado a un acuerdo en la renovación de su contrato con la entidad 'merengue'. Y ahora, según la prensa española le lanzaron un ultimátum al brasileño, porque no lo quieren dejar ir libre.
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