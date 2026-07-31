Mercado de fichajes del fútbol europeo; Vinícius, Olise y Luis Díaz, protagonistas

🤩🔥 El francés se queda y no irá al Real Madrid como se especuló 🤩🔥

El director deportivo del Bayern Múnich, Christoph Freund, manifestó el pasado sábado que el club bávaro no se plantea la salida del internacional francés Michael Olise en un momento en que se especula sobre un eventual interés del Real Madrid.

"Para nosotros eso ni siquiera es un tema. Nos alegrará que Michael vuelva, cuando se reincorpore. Pero ahora está disfrutando de unas merecidas vacaciones", dijo Freund al término de un partido amistoso disputado por el Bayern Múnich en su pretemporada, según recogió la radiotelevisión pública de Baviera BR24.

Además también aseguró que: "Se volvió bastante divertido cómo las rumores no dejaban de crecer. Real Madrid y FC Bayern dejaron muy clara su posición. No había nada de verdad en esos rumores. Con suerte, ese tema ya terminó. Siempre mantuve contacto con Michael durante la Copa del Mundo. Le preguntamos si quería llevar la camiseta con el número 11, pero él dijo: ‘No, quiero quedarme con el 17’. La comunicación fue completamente normal".