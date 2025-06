Argentina vs. Colombia: Scaloni juega al misterio y ahora filtran dos dudas en la titular

Argentina es el rival de la Selección Colombia, este martes 10 de junio, en el marco de la jornada 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. La 'albiceleste' dirigida por Lionel Scaloni realizó el lunes anterior su última práctica de cara a este compromiso en el estadio Monumental, y tras culminar la misma, el timonel de la vigente campeona del mundo y de América tendría dos dudas en la titular.

Según reportan en el sur del continente, Scaloni medita en dos posiciones. La de lateral izquierdo que está vacante por la suspensión de Nicolás Tagliafico a causa acumulación de amarillas, y la segunda duda estaría en el mediocentro; en esta última porque vuelve a estar disponible un habitual titular.

Así las cosas, para reemplazar a Tagliafico hay dos nombres sobre la mesa; Facundo Medina y Valentín Barco; el primer le habría sacado cierta ventaja al segundo. Pero la más dudosa es si Giuliano Simeone, del Atlético de Madrid, continuará en el mediocampo y todo porque Leandro Paredes está listo para retomar en su lugar tras cumplir fecha de sanción por suspensión.

La Selección Argentina recibe a Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. X de @Argentina

Lo que si está claro para el compromiso frente a Colombia es que Lionel Messi saldrá como titular luego de haber empezado en el banco de suplentes en el triunfo 0-1 sobre Chile, en Santiago, tal como lo despejó Scaloni en la rueda de prensa previa al juego que tiene como horario las 7:00 de la noche, de Colombia, este martes.

Publicidad

"'Leo' va a jugar de entrada. No tenemos dudas y esperemos que la gente disfrute de él y del equipo", dijo. Y añadió: "El equipo está en un momento en el que puede jugar de la misma manera con o sin 'Leo'. Antes era un poco más complejo porque a lo mejor había que cambiar más jugadores. Hoy no tenemos esa necesidad y el equipo funciona igual. No sé si es el mejor momento, después de la Copa América 2021 tuvimos buenos partidos. Esto es por partido y no analizamos si es o no el mejor momento. Hemos mantenido una línea y eso es lo que nos interesa".

La posible titular de la Selección Argentina vs. Colombia: Emiliano 'Dibu' Martínez; Nahuel Molina, Cristian 'Cuti' Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina o Valentín Barco; Leandro Paredes o Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Publicidad

¿Por dónde ver EN VIVO en TV Argentina vs. Colombia?

Lo podrá seguir EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión, y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clip en este enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos