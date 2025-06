Lionel Messi no se la guardó a James Rodríguez: se filtró lo que le dijo al '10' de Colombia

Por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo,la Selección Colombia logró un valioso empate en Buenos Aires frente a Argentina, un resultado que sirve como bálsamo para los dirigidos por Néstor Lorenzo, que acumulan seis partidos sin conocer la victoria.

A pesar de la racha negativa, el combinado ‘cafetero’ mostró una versión más sólida y competitiva en comparación con el opaco desempeño frente a Perú en Barranquilla. Más allá del resultado, el encuentro también estuvo marcado por varios roces entre los protagonistas, destacándose un intercambio entre Lionel Messi y James Rodríguez que no pasó desapercibido.

En un pasaje del partido, las cámaras captaron a James Rodríguez conversando con Lionel Messi en una escena que llamó la atención. Según informó 'TyC Sports', el jugador del Inter Miami le habría reclamado al ’10’ colombiano por unas declaraciones que hizo meses atrás, en las que insinuó que Argentina fue beneficiada durante el Mundial de Qatar 2022.

“Nosotros hicimos una excelente Copa América, en lo personal fue espectacular. Obviamente que queríamos el título, la puntada final, que era el trofeo. Estuvimos cerca, pero por cosas externas yo creo que no hemos podido quedar campeones (...) la verdad, el árbitro influyó mucho. No nos pitaron penaltis, creo que uno o dos, pero para mí hubo uno claro”, indicó de entrada James Rodríguez, en entrevista para “Los amigos de Edu Aguirre”, donde analizaron aquella final.

¿Qué le dijo Lionel Messi a James Rodríguez?

🔥🗣 "VOS DIJISTE QUE NOS HABÍAN AYUDADO EN LA FINAL, HABLÁS MUCHO”



¿Cómo le fue a James Rodríguez?

El cucuteño, de 33 años, disputó 73 minutos en el empate 1-1 frente a Argentina. Su calificación en el terreno de juego fue de 7.0, según los registros de la aplicación ‘Sofascore’.

Con el punto obtenido en el Monumental, la Selección Colombia llegó a 22 unidades y se mantiene en la sexta casilla de la tabla, con cuatro puntos de ventaja sobre Venezuela, que cayó 2-0 ante Uruguay en Montevideo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La 'tricolor' tendrá dos partidos definitivos cuando se mida con Bolivia el 9 de septiembre en Barranquilla, mientras que el 14 del mismo mes se enfrentará con Venezuela en condición de visitante.