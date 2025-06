"Luis Díaz tiene perfil para convertirse en emblema y caudillo de la Selección Colombia"

Luis Díaz siempre ha tenido claro que, con su talento, profesionalismo y humildad, puede marcar una época y dejar huella. Desde que debutó en el Barranquilla, demostró que estaba para grandes cosas. Convencido de ello, figuró en el Junior de Barranquilla, Porto de Portugal y, ahora, lo hace en el Liverpool de Inglaterra. Eso sí, no solo ha sido a nivel de clubes.

Una vez recibió su oportunidad en la Selección Colombia, no la desaprovechó y se consolidó. No es casualidad que sea uno de los habituales convocados por el director técnico, Néstor Lorenzo. Además, se convirtió en uno de los capitanes, junto con otro experimentado y referente como James Rodríguez. Por eso, los halagos no han faltado para el delantero.

Renzo Sheput, exmediocampista que vistió la camiseta de Perú y jugó en La Equidad, habló en exclusiva con Gol Caracol y dio su concepto del guajiro. Allí, no se guardó ni un solo elogio, resaltando sus virtudes dentro y fuera de la cancha. Y es que 'Lucho' es un referente para sus compañeros, un ídolo para los hinchas y un ejemplo a seguir para varios.

"Luis Díaz es el jugador que va camino a ser el emblema a futuro de la Selección Colombia. A pesar de que juega como un delantero, tiene el perfil para convertirse en el caudillo o próximo capitán de la 'tricolor' por su pasado, presente y lo que puede llegar a hacer", afirmó de entrada el nacido en San Isidro, provincia de Lima. Pero eso no fue todo y continuó.

Luis Díaz, jugando a varias bandas: Liverpool, Barcelona, etc. Imagen: FCF.

Publicidad

"En la actualidad, 'Lucho' es de los mejores futbolistas que tiene Colombia junto a Daniel Muñoz. Sin embargo, soy sincero y me quedo, obviamente, con Luis Díaz. Lo elijo por lo que hace, lo que significa, su carrera, siendo figura en una liga tan importante como la inglesa, en un club relevante como Liverpool y eso llena de orgullo a los colombianos", añadió.

Por último, hizo referencia a una parte de la historia de vida del guajiro, la manera en la que empezó y hasta dónde llegó. "De hecho, ustedes, los colombianos, deben sentirse felices al ver que salió muy chico, de un lugar tan humilde, lejano y que, ahora, está consagrado en el fútbol, codeándose junto a los mejores, en la élite", sentenció Renzo Sheput.