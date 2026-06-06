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Gol Caracol  / 🔴 Argentina vs. Honduras, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto del duelo preparatorio
EN VIVO

🔴 Argentina vs. Honduras, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto del duelo preparatorio

El cuadro 'albiceleste' tiene acción, antes de su debut en el certamen estelar; enfrentando a la siempre difícil selección centroamericana. Aquí los detalles.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 6 de jun, 2026
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La Selección Argentina es la vigente campeona del Mundial.
La Selección Argentina es la vigente campeona del Mundial.
Foto tomada del X de @Argentina
REFRESCAR
  • 07:57 p. m. - ARGENTINA 1-0 HONDURAS
    ¡Terminó el primer tiempo!

    El juez central le puso punto final a los primeros 45 minutos del juego.

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  • 07:54 p. m. - ARGENTINA 1-0 HONDURAS
    ¡Se juegan cuatro más!

    El cuarto árbitro levantó el cartel y añadió cuatro minutos más de fútbol.

  • 07:53 p. m. - ARGENTINA 1-0 HONDURAS
    ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

    Lautaro Martínez convirtió el 1-0 a favor de la 'albiceleste', desde el punto de penalti.

  • 07:42 p. m. - ARGENTINA 0-0 HONDURAS
    ¡PENAAAAAAAAAL!

    Tras una falta dentro del área centroamericana; el juez central decretó pena máxima a favor de la 'albiceleste'.

  • 07:38 p. m. - ARGENTINA 0-0 HONDURAS
    ¡Media hora de partido!

    Después de treinta minutos de fútbol, el encuentro está en ceros, de manera parcial.

  • 07:38 p. m. - ARGENTINA 0-0 HONDURAS
    ¡Cuarto de hora!

    Tras quince minutos de partido, el encuentro se mantiene igualado.

  • 07:18 p. m. - ARGENTINA 0-0 HONDURAS

    Tras diez minutos de partido, el encuentro se mantiene parcialmente igualado y parejo.

  • 07:11 p. m. - ARGENTINA 0-0 HONDURAS
    ¡Empezó el partido!

    El juez central dio la orden y la pelota ya rueda en territorio norteamericano.

  • 07:06 p. m. - ¡Salieron al campo!

    Acompañados de la terna arbitral; jugadores de ambos equipos salieron al campo para cumplir con los actos protocolarios, previos al inicio del juego.

  • 06:57 p. m. - ¡Listo el camerino centroamericano!

  • 06:57 p. m. - ¡Así formará Honduras!

  • 06:57 p. m. - ¡La 'albiceleste' está más que lista!

  • 06:51 p. m. - ¡Así formará Argentina!

  • 06:28 p. m. - ¡Bienvenidos!

    Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Argentina y Honduras, previo al Mundial 2026.

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