🔴 Argentina vs. Honduras, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto del duelo preparatorio

El juez central le puso punto final a los primeros 45 minutos del juego.
- 07:57 p. m. - ARGENTINA 1-0 HONDURAS¡Terminó el primer tiempo!
- 07:54 p. m. - ARGENTINA 1-0 HONDURAS¡Se juegan cuatro más!
El cuarto árbitro levantó el cartel y añadió cuatro minutos más de fútbol.
- 07:53 p. m. - ARGENTINA 1-0 HONDURAS¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!
Lautaro Martínez convirtió el 1-0 a favor de la 'albiceleste', desde el punto de penalti.
- 07:42 p. m. - ARGENTINA 0-0 HONDURAS¡PENAAAAAAAAAL!
Tras una falta dentro del área centroamericana; el juez central decretó pena máxima a favor de la 'albiceleste'.
- 07:38 p. m. - ARGENTINA 0-0 HONDURAS¡Media hora de partido!
Después de treinta minutos de fútbol, el encuentro está en ceros, de manera parcial.
- 07:38 p. m. - ARGENTINA 0-0 HONDURAS¡Cuarto de hora!
Tras quince minutos de partido, el encuentro se mantiene igualado.
- 07:18 p. m. - ARGENTINA 0-0 HONDURAS
Tras diez minutos de partido, el encuentro se mantiene parcialmente igualado y parejo.
- 07:11 p. m. - ARGENTINA 0-0 HONDURAS¡Empezó el partido!
El juez central dio la orden y la pelota ya rueda en territorio norteamericano.
- 07:06 p. m. - ¡Salieron al campo!
Acompañados de la terna arbitral; jugadores de ambos equipos salieron al campo para cumplir con los actos protocolarios, previos al inicio del juego.
- 06:57 p. m. - ¡Listo el camerino centroamericano!
👕🇭🇳 Todo listo en el camerino.— Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) June 6, 2026
La indumentaria está preparada para una nueva noche de fútbol. ⚽️🔥
⚽️ 🇭🇳 Honduras 🆚 Argentina 🇦🇷
📍 Kyle Field, College Station, Texas 🇺🇸
🕕 6:00 p.m.#LaHSomosTodos #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión pic.twitter.com/6o10N6970h
- 06:57 p. m. - ¡Así formará Honduras!
📋🇭🇳 ¡Nuestro 11 inicial!— Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) June 6, 2026
Estos son los elegidos por José Molina para el fogueo internacional de esta noche. ⚽️🔥
⚽️ 🇭🇳Honduras 🆚 Argentina 🇦🇷
📍 Kyle Field, College Station, Texas 🇺🇸
🕖 6:00 p.m.#LaHSomosTodos #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión pic.twitter.com/oGN8bb2scI
- 06:57 p. m. - ¡La 'albiceleste' está más que lista!
🏆 #SelecciónMayor— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026
🇦🇷 Banderas, en tu corazón 🩵🤍 pic.twitter.com/3VyK5CHPhp
- 06:51 p. m. - ¡Así formará Argentina!
🏆 #SelecciónMayor— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026
📋 ¡Once inicial confirmado! ⚽
Así formará #Argentina 🇦🇷 para el duelo ante #Honduras 🇭🇳 💪 pic.twitter.com/idMyKYIEQG
- 06:28 p. m. - ¡Bienvenidos!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Argentina y Honduras, previo al Mundial 2026.
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