Sigue la historia de David Ospina; inesperado equipo internacional lo anunció de refuerzo

David Ospinacontinuará su carrera deportiva en el fútbol mexicano. El experimentado arquero colombiano fue anunciado este lunes como nuevo jugador del Atlante, que para la segunda temporada del 2026, retorna a la primera división.

A sus 37 años, el antioqueño tendrá un nuevo periplo en el balompié internacional, tras haber finalizado su vínculo contractual en Atlético Nacional. El 'Potro de Hierro', como se le conoce al Atlante, quiere ser protagonista en el Apertura 2026 y por ello apostó por el talento bajo los tres palos de Ospina Ramírez.

"Recién desempacado del Fifa World Cup 2026. ¡Bienvenido al equipo del pueblo, David Ospina! Es momento de defender a los históricos Potros de Hierro del Atlante", escribió el equipo 'azteca' en sus plataformas digitales.

Hay que precisar que David hizo parte del plantel de la Selección Colombia que compitió en el Mundial 2026, certamen en donde la 'tricolor' quedó eliminada en los octavos de final a manos de Suiza en la tanda de los penaltis por 4-3 luego del 0-0 en el tiempo reglamentario y la prórroga. El exNiza francés y Arsenal de la Premier League no disputó ningún minuto, debido a que Camilo Vargas fue el golero titular.



Recién desempacado del #Fıfaworldcup2026 🏆🇨🇴 ¡Bienvenido al Equipo del Pueblo, @D_Ospina1!



Es momento de defender a los históricos Potros de Hierro del Atlante.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/bakys5lYNk — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 20, 2026

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"Un arquero de talla mundial"

Así reseñaron en la prensa deportiva mexicana la trayectoria del arquero antioqueño, resaltando los clubes en los que jugó en Europa como el Niza, Arsenal y Nápoles. Además, de haber compartido vestuario con Cristiano Ronaldo en Al Nassr y su gran labor bajo los palos en la Selección Colombia.

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"A nivel de selección, David Ospina es el futbolista con más partidos disputados en la historia de Colombia, con 128 apariciones, además de haber participado en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y formar parte de la convocatoria 'cafetera' para la Copa del Mundo de 2026", reseñaron en la página web del diario 'Récord' de México.