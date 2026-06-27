🔴 Argentina vs Jordania y Argelia vs Austria; EN VIVO minuto a minuto del partido por el Grupo J

Se presenta la primera pausa de hidratación
- 09:23 p. m. - PAUSA23' Pausa de hidratación
- 09:19 p. m. - ARG - JOR18' GOOOOOOOL de Argentina
Lo Celso abrió el marcador con un golazo de tiro libre.
- 09:01 p. m. - INICIO0' Rueda la pelota
Comienzan ambos partidos en simultaneo
- 08:52 p. m. - PREVIOEste es el XI inicial de Austria
Our 𝗫𝗜. Our moment. GEMMA! 👊💥 #GemeinsamÖSTERREICH #ATeamOneFamily #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4ZFKAgv5pJ— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 28, 2026
- 08:52 p. m. - PREVIAEste es el XI inicial de Argelia
Starting XI | التشكيلة الأساسية#LesVerts ⭐️⭐️ | #123VivaLAlgérie 🇩🇿 | #WorldCup2026 | #FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/WXtTQjK3wq— Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) June 28, 2026
- 08:51 p. m. - PREVIOEste es el XI inicial de Jordania
تشكيلة منتخب النشامى 🇯🇴 لمواجهة الأرجنتين ضمن نهائيات كأس العالم 2026— Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) June 28, 2026
𝐍𝐀𝐒𝐇𝐀𝐌𝐀 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈
𝐉𝐎𝐑𝐃𝐀𝐍 🆚 𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀#معك_يالنشمي pic.twitter.com/fLOkpJ90AD
- 08:51 p. m. - PREVIOEste es el XI inicial de Argentina
🏆 #FIFAWorldCup— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 28, 2026
📋 ¡Once inicial confirmado! ⚽
Así formará #Argentina para el duelo ante #Jordania 💪 pic.twitter.com/DhEzf08QyY
- 08:50 p. m. - BienvenidosBienvenidos
Sean bienvenidos al minuto a minuto de la definición del Grupo J
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