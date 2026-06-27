Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴 Argentina vs Jordania y Argelia vs Austria; EN VIVO minuto a minuto del partido por el Grupo J
EN VIVO

🔴 Argentina vs Jordania y Argelia vs Austria; EN VIVO minuto a minuto del partido por el Grupo J

Este sábado, viviremos el cierre del Grupo J para definir el líder de la zona, la selección eliminada y los clasificados a los 16vos del Mundial 2026.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 27 de jun, 2026
Comparta en:
Argentina vs Jordania
Argentina vs Jordania
AFP
REFRESCAR
  • 09:23 p. m. - PAUSA
    23' Pausa de hidratación

    Se presenta la primera pausa de hidratación

    • Publicidad

  • 09:19 p. m. - ARG - JOR
    18' GOOOOOOOL de Argentina

    Lo Celso abrió el marcador con un golazo de tiro libre.

  • 09:01 p. m. - INICIO
    0' Rueda la pelota

    Comienzan ambos partidos en simultaneo

  • 08:52 p. m. - PREVIO
    Este es el XI inicial de Austria

  • 08:52 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de Argelia

  • 08:51 p. m. - PREVIO
    Este es el XI inicial de Jordania

  • 08:51 p. m. - PREVIO
    Este es el XI inicial de Argentina

  • 08:50 p. m. - Bienvenidos
    Bienvenidos

    Sean bienvenidos al minuto a minuto de la definición del Grupo J

Publicidad

Publicidad

Publicidad