Arquero de la semana en Copa Sudamericana lo tapa todo; pese a un "dolor insoportable"

América de Cali logró un valioso punto en su visita a Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, Argentina. Por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, los dirigidos por Jorge 'Polilla' Da Silva igualaron sin goles, gracias en gran parte a la destacada actuación del portero Jorge Soto.

La sobresaliente presentación del guardameta pereirano le valió un lugar en el XI ideal de la semana de la Conmebol Sudamericana, en el que también fue incluido Dayro Moreno , figura en el triunfo de Once Caldas frente a GV San José, en Bolivia.

Jorge Soto reveló que el dolor que padece en las últimas semanas

En diálogo con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el guardameta, de 31 años, destacó la importancia del acompañamiento psicológico antes, durante y después de cada partido. Soto explicó que recurre a ayuda profesional no solo para fortalecer el aspecto mental, sino también para potenciar su rendimiento deportivo.

El portero de América de Cali contó que se plantea metas para cada encuentro y, tras cada compromiso, las analiza junto a su psicóloga para evaluar cuáles logró cumplir. En medio de su explicación, Jorge Soto reveló que uno de sus objetivos más personales es "aceptar el dolor".

“La primera meta es llegar en estado de alerta máxima. Es el estado en el que yo me siento tranquilo para cada partido, el precalentamiento y calentamiento hacerlo muy tranquilo, es un trabajo que comienza en el bus saliendo del hotel (...) tengo una desde hace varios partidos, que es aceptar el dolor porque es algo que nadie sabe y se los voy a contar, tengo un dolor en una mano desde el partido en Manizales (...) disfrutar el ambiente, ser valiente en centro, juego de pies, ser efectivo en los saques y el último es ser feliz”, expresó Jorge Soto sobre las metas que se impone para cada partido.

Más declaraciones de Jorge Soto

Jorge Soto, guardameta de América de Cali, evitó que Huracán marcara en Copa Sudamericana AFP

Sobre los 37 minutos de juego, Jorge Soto se convirtió en el salvador de América de Cali al intervenir de manera monumental en dos claras opciones de gol para Huracán.

“La primera fue mucha intuición y reacción. En la segunda hubo una dificultad mayor porque estaba en el piso, me lancé por fe. Por fortuna, el balón pasó cerca de mi alcance y tuve una muy buena reacción para llegar con la mano izquierda”, comentó el portero.

Asimismo, aseguró que está en constante búsqueda de evolución en su carrera deportiva: “Estoy en mi mejor momento, pero no he llegado a mi techo. En mi mente no existe un techo; todo se puede mejorar. Siempre hay algo por corregir. Trato de acercarme a la perfección, aunque sé que es imposible.”

De igual forma, Soto no ocultó su anhelo de vestir los colores de la Selección Colombia : “Es polémico, porque primero la decisión no está en uno y todos tenemos gustos diferentes. Pero mientras yo sea colombiano y arquero profesional, voy a seguir trabajando para cumplir ese sueño.”