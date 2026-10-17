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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League, tras Manchester City 3-2 Ipswich

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League, tras Manchester City 3-2 Ipswich

A pesar de que en la Champions League no la pasa tan bien y viene de perder con PSG, los 'cityzens', de la mano de Erling Haaland, brillan en la Premier League.

Por: EFE
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Erling Haaland anotó doblete en la victoria de Manchester City sobre Ipswich
Erling Haaland anotó doblete en la victoria de Manchester City sobre Ipswich
AFP

Con más dificultades de las esperadas, el Manchester City venció al Ipswich Town y firmó un arranque histórico en la Premier League, al conseguir su séptima victoria consecutiva en el campeonato inglés. Erling Haaland volvió a ser determinante con un doblete que consolidó al equipo en la cima de la clasificación.

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El conjunto dirigido por Enzo Maresca dejó atrás la derrota 2-4 frente al Paris Saint-Germain en la Champions League y respondió en la competición doméstica. Además, el entrenador alcanzó un registro histórico: se convirtió en el primero en lograr siete triunfos consecutivos al frente del Manchester City, superando la marca de Pep Guardiola.

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Maresca realizó varias modificaciones en su alineación y reservó a habituales titulares como Enzo Fernández, Joško Gvardiol, Rayan Cherki, Elliot Anderson y Antoine Semenyo. Sin embargo, mantuvo a Haaland, quien volvió a demostrar su importancia en el frente de ataque.

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El City abrió el marcador a los 19 minutos, cuando Phil Foden aprovechó una asistencia de Jérémy Doku para vencer al guardameta rival. No obstante, el Ipswich reaccionó rápidamente y encontró el empate apenas dos minutos después, mediante una acción de Daizen Maeda, quien superó a la defensa local y definió ante Gianluigi Donnarumma.

El conjunto visitante incluso amenazó con ponerse en ventaja, pero Haaland apareció a diez minutos del descanso. El delantero noruego conectó de cabeza un preciso centro de Mateo Kovačić para devolverle la ventaja al equipo de Manchester.

Erling Haaland celebra un gol con Manchester City frente a Ipswich en Premier League
Erling Haaland celebra un gol con Manchester City frente a Ipswich en Premier League
AFP

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En la segunda parte, el Ipswich intentó mantenerse en partido y buscó espacios para sorprender. Sin embargo, el poder ofensivo del City terminó imponiéndose nuevamente.

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A los 69 minutos, Haaland aprovechó una asistencia de Iliman Ndiaye para marcar su segundo tanto de la tarde y sentenciar parcialmente el compromiso. Con este doblete, el atacante llegó a siete goles en siete jornadas de la Premier League.

Cuando el encuentro parecía definido, el Ipswich descontó en el tiempo añadido. Zian Flemming convirtió un penalti provocado por una falta de Marc Guéhi sobre Issahaku Fatawu y añadió suspenso a los minutos finales.

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Pese a la reacción visitante, el Manchester City sostuvo la ventaja y celebró una nueva victoria que reafirma su liderato y su extraordinario comienzo de temporada.

Manchester City le ganó a Liverpool, en Anfield, por la Premier League.
Manchester City le ganó a Liverpool, en Anfield, por la Premier League.
Foto: AFP

Tabla de posiciones de la Premier League: fecha 7

PosiciónClubPJDGPTS
1Manchester City7+1221
2Arsenal6+515
3Brighton6+1313
4Chelsea7+413
5Liverpool7+112
6Brentford7+510
7Everton7+110
8Leeds6+39
9Hull City7+19
10Ipswich7-49
11Newcastle6-38
12Crystal Palace6-37
13Manchester United606
14Coventry City6-66
15Fulham7-35
16Nottingham Forest6-35
17Aston Villa6-55
18Sunderland AFC6-64
19Bournemouth6-63
20Tottenham6-63
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