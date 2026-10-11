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Gol Caracol  / Vea el gol de Erling Haaland con Manchester City vs. Liverpool, en Premier League

Vea el gol de Erling Haaland con Manchester City vs. Liverpool, en Premier League

Erling Haaland no perdonó en Anfiled al Manchester City, y con un remate de zurda, logró vencer a Alisson Becker. ¡Vea acá su gol al Liverpool por Premier League!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Erling Haaland, delantero y figura del Manchester City.
Erling Haaland, delantero y figura del Manchester City.
Foto: AFP

Durante el enfrentamiento entre Liverpool y Manchester City, en Anfield, Erling Haaland rompió el empate al minuto 64 al capturar un rebote dentro del área, tras un remate de Jérémy Doku que impactó en la defensa local.

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El delantero noruego reaccionó con rapidez para anticipar a Virgil van Dijk y sacó un potente remate de zurda, a unos 11 metros de la portería que venció a Alisson Becker, aprovechando de inmediato la ventaja numérica del City solo dos minutos después de la expulsión de Ryan Gravenberch. El 0-1 se subió en el tablero, al 65'.

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