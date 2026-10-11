Vea el gol de Erling Haaland con Manchester City vs. Liverpool, en Premier League

Durante el enfrentamiento entre Liverpool y Manchester City, en Anfield, Erling Haaland rompió el empate al minuto 64 al capturar un rebote dentro del área, tras un remate de Jérémy Doku que impactó en la defensa local.

El delantero noruego reaccionó con rapidez para anticipar a Virgil van Dijk y sacó un potente remate de zurda, a unos 11 metros de la portería que venció a Alisson Becker, aprovechando de inmediato la ventaja numérica del City solo dos minutos después de la expulsión de Ryan Gravenberch. El 0-1 se subió en el tablero, al 65'.

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Vea acá el gol de Erling Haaland en Liverpool vs. Manchester City:

¡¡SIEMPRE ÉL, SIEMPRE EL ANDROIDE!! LE QUEDÓ BOYANDO A HAALAND Y EL OSO BLANCO LA MANDÓ A GUARDAR PARA MARCAR EL 1-0 DEL CITY ANTE LIVERPOOL EN ANFIELD.



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