¡Atenta, Colombia! "No he visto nunca que un árbitro haya beneficiado a Uruguay"

La Selección Colombia se enfrentará este miércoles contra Uruguay por las semifinales de la Copa América 2024y en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el invitado de lujo fue Diego Lugano, excapitán del combinado 'charrúa', quien analizó el juego y hasta habló del tema del arbitraje para este importante duelo.

En primer lugar, el exdefensor analizó a los dirigidos por Néstor Lorenzo. "La intensidad y la agresividad que están poniendo en los partidos, ese nunca ha sido estilo de Colombia. Tienen un medio campo muy fuerte, con mucha presión, que se impone, contra Brasil fue el mejor ejemplo de ello. Siempre tuvieron buen pie y técnica, con jugadores rápidos, pero no tan agresivos y ese aspecto me han sorprendido", dijo de entrada.

En ese orden de ideas continuó elogiando el físico de los 'cafeteros'. "Los jugadores de Colombia tienen una genética privilegiada, que si la saben usar bien se hace un rival siempre muy complicado. Tienen a James que está en su mejor momento, todo pinta para ser un partidazo", agregó Lugano.

Por último, el jugador con pasado en Sao Paulo, reveló cuál sido la clave en el nuevo proceso de la combinado de su país. "El fútbol en 10 años ha evolucionado mucho aunque no parezca y siga siendo el mismo deporte. Uruguay siempre tuvo jugadores en la élite y ahora lo mantiene solo que con futbolistas de diferentes características, ha existido una evolución en ese aspecto necesario, sobre todo sin perder el ADN uruguayo, si perdemos eso no vamos a competir el mundial nunca más. Esa mezcla, Marcelo Bielsa la está haciendo muy bien porque es un entrenador que tiene un historial con un estilo que va en contra de nuestro estilo, del juego histórico el cual es conservador. Y sigo creyendo que es el único que DT que puede hacer eso con la selección de nuestro país".

Diego Lugano se retiró del fútbol profesional en el 2017. Foto: AFP.

Publicidad



Otras declaraciones de Diego Lugano:

Las ausencias de Uruguay

"Lo más fuerte de Uruguay defensivamente es Ronald Araujo y Nahitán Nández, jugadores que físicamente y en los duelos te dan una contundencia y una presencia importante. Araujo, por el físico, y Nández, por la garra, son ausencias complejas que es donde Colombia justamente tiene al mejor jugador que es Luis Díaz".

Publicidad

Sobre el árbitro que pitará Colombia vs. Uruguay

"Jugué 12 años en la selección y no recuerdo un partido sobre todo decisivo de Uruguay, que haya beneficiado en lo más mínimo a nuestra selección, al contrario en dos mundiales específicamente en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, nos tiraron para afuera. En Qatar no nos cobraron tres penaltis, ni siquiera va a revisión el VAR. Me causó un poco de gracia, cada uno tiene su perspectiva, su forma de ver pero lo ven desde el punto de vista de Colombia y no analizaron quién tienen al frente. Nunca una jugada dudosa será a favor de Uruguay".