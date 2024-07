"Selección Colombia contra Uruguay es la final anticipada de la Copa América 2024"

Todo está listo para uno de los partidos más esperados de la Copa América 2024. Argentina ya hizo su tarea, eliminando a Canadá, y aguarda por el rival para la final. ¿Será la Selección Colombia o Uruguay? Este miércoles 10 de julio, a las 7:00 de la noche, en el Bank of America Stadium y con transmisión del Gol Caracol, ambos equipos medirán fuerzas y darán todo.

Y es que los dos combinados han firmado un excelente torneo, con buen fútbol, goles, alto rendimiento e individualidades que sorprenden. Razón por la que, para muchos, es una final anticipada, como lo afirmó Eduardo Acevedo, campeón de la Copa América 1983 y mundialista con la 'celeste'. Así analizó el juego, al detalle, en charla exclusiva con Gol Caracol.

¿Qué análisis hace de este partido?

"Se respeta mucho a Argentina, que es campeón del mundo, pero, por rendimiento de esta Copa América, tanto Colombia como Uruguay son los de mejor funcionamiento y alto nivel. Ambas selecciones tienen jugadores para brillar y marcar una diferencia importante en la cancha. Eso hace que, en mi opinión y lo que veo, sea considerada como una final anticipada".

¿Cuál es el diferencial de esta Uruguay?

"La intensidad, sin duda. Lo que antes ofrecía Uruguay era una idea más zonal, buscando que los equipos entraran en la zona, que beneficiaba al equipo y después buscar el contragolpe más que nada. Este equipo, de Marcelo Bielsa, es intenso y busca al rival. Lo que más quieren es someter, presionar, ser verticales y rápidos; se destaca la intensidad en sus líneas".

Jhon Arias y Nicolás de la Cruz, en partido de la Selección Colombia contra Uruguay Getty Images

¿Cómo afectan las bajas de Ronald Araújo y Nahitan Nández?

"Se pierde mucho. Araújo está en un nivel superlativo, con una madurez tremenda, siendo líder, fundamental en defensa, con su velocidad, potencia y seguridad. Nández te contagia, levanta al equipo y la tribuna; es capaz de todo. Además, que, en esa posición, se encontraría con uno de los mejores colombianos, que es Luis Díaz. Será duro para Marcelo Bielsa".

¿El invicto de la Selección Colombia 'pesa' desde la previa?

"Es una realidad, no se puede desconocer. Una vez, con Defensor Sporting, sumamos 29 juegos sin perder y me di cuenta de que eso se convirtió en un peso para los jugadores, una tensión, una carga y sin necesidad. Colombia no debe pensar en eso, sino centrarse en que llegó hasta ahí por su rendimiento. Se deben enfocar en lo que pasa en la cancha y ya".

James Rodríguez, en acción de juego de un partido de la Selección Colombia frente a Uruguay Getty Images

¿Dónde se destraban estos partidos?

"El fútbol es concentración y atención, nada más. Si uno ve los goles, sin importar el club, liga, en fin, se dan por defectos, errores, falencias. La concentración es clave y tiene que ser máxima, estando metidos en los detalles. Uruguay sabe que el rival tiene desequilibrio por la banda; en Colombia entienden que si descuidan a Darwin Núñez, te factura. Eso es todo".

¿Algún jugador en particular que pueda destrabar esto?

"Ya todos sabemos de James Rodríguez y Luis Díaz; además, Daniel Muñoz, me encanta. Sin embargo, Colombia tiene una serie de variantes. Jhon Arias es importante en la banda; Jhon Córdoba está encendido; son varios. No pueden soltar a su referencia, entender el nivel de su rival, respetarlo y no subestimarlo. En el fútbol de élite, la concentración es brutal".