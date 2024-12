Barcelona vs Atlético de Madrid, EN VIVO HOY: hora y dónde ver el partido de la Liga de España

ElBarcelona y el Atlético de Madrid librarán este sábado en el Estadio Olímpico Lluís Companys un pulso por el liderato de LaLiga EA Sports, ya que ambos equipos llegarán a la cita empatados a 38 puntos en lo más alto de la clasificación, aunque inmersos en dinámicas muy distintas.

El conjunto de Diego Simeone, con un partido menos, atraviesa el mejor momento de la temporada y cuenta por victorias los últimos 11 encuentros entre todas las competiciones, mientras que el equipo azulgrana parece haber perdido la frescura del tramo inicial del curso y solo ha ganado tres de los ocho duelos más recientes, con un triunfo en seis jornadas de Liga.

Hora y dónde ver el partido Barcelona vs Atlético de Madrid

Fecha: 21 de diciembre

Hora: 3:00 p.m.

Iñaki Peña; Kounde, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Olmo; Raphinha, Fermín López; y Lewandowski contra Jan Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet, Galán; Giuliano, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann y Julián Alvarez. Un gran partido que pone en duda la hegemonía hasta ahora en esta Liga del Barcelona. Una prueba de fuego para el Atlético.

La puesta en escena del Barça estará condicionada por la baja de su jugador más desequilibrante, el extremo Lamine Yamal, lesionado en el tobillo derecho. Sin él, el balance es de un triunfo ante el Brest (3-0), un empate frente al Celta (2-2) y una derrota contra la Real Sociedad (1-0). Además, perdió ante El Sadar (4-2), donde la joven estrella fue suplente, y el pasado domingo ante el Leganés (0-1).

Sin la imaginación de Lamine, otros deberán aparecer para engrasar la ofensiva barcelonista. Hasta ahora, el técnico Hansi Flick ha optado preferentemente por Fermín López cuando no ha podido contar con el dorsal '19', lo que desplazaría a Raphael Dias 'Raphinha' al perfil derecho y daría más responsabilidades creativas en el último tercio del campo a Pedro González 'Pedri' y Dani Olmo, que tras un inicio fulgurante parece haber perdido algo de chispa.

Aunque parece menos probable, el técnico germano también podría optar por reforzar la medular con Frenkie de Jong o Pablo Páez Gavira, 'Gavi', o por introducir a otro delantero. En este caso, Ferran Torres, autor de cuatro goles en los últimos cuatro partidos, parte con ventaja sobre Ansu Fati, que este viernes recibió el alta médica tras mes y medio de baja.

Atlético de Madrid. JAVIER SORIANO/AFP.

La pegada de Lewandowski y Raphinha, máximos goleadores de LaLiga con 16 y 11 tantos respectivamente, será la gran baza ofensiva del Barça, que deberá recuperar la agresividad y la coordinación en la presión si pretende imponer su estilo de juego sin que el Atlético castigue su adelantada defensa.

Hasta ahora, los de Flick han sufrido más contra oponentes que eran teóricamente inferiores, como en las recientes derrotas ante la UD Las Palmas (1-2) y el Leganés (0-1), que ante rivales de mayor entidad, como se vio en los triunfos ante el Real Madrid (0-4), el Bayern Múnich (4-1) o el Borussia Dortmund (2-3).

Cinco derrotas ha sufrido el Atlético, mientras, en sus últimos cinco duelos con el Barcelona. Y, aunque haya conquistado una Liga en el Camp Nou en 2014, Diego Simeone jamás ha ganado como visitante al equipo azulgrana, al que se mide ahora, de repente, con la opción de ser líder de LaLiga tras recortar diez puntos en seis jornadas. Su momento es imponente.

El Atlético de las once victorias consecutivas entre todas las competiciones, seis en LaLiga, con cuatro de sus duelos en el campeonato imbatido en la portería de Jan Oblak, es ahora tan aspirante a la cima (o más, porque tiene un encuentro menos) como el Barcelona, al que enfrentará desde la prioridad defensiva que asumió desde la derrota contra el Betis, el pasado 27 de octubre. La última hasta ahora del equipo, con un once consolidado.

Sólo se prevé una novedad: la vuelta de Conor Gallagher a la titularidad en lugar de Samuel Lino. Esa banda izquierda es la única que ha bailado en los últimos duelos de una alineación que casi se recita ya de memoria, a la espera del reencuentro de Robin Le Normand con su mejor forma y ritmo, como antes de la lesión, o que un traspié altere el paso del once.

Diez jugadores repiten por quinta vez en los últimos seis choques: el portero Jan Oblak; los defensas Marcos Llorente, José María Giménez, Clement Lenglet -se mide al club al que pertenece y que lo tiene cedido en el Atlético hasta final de temporada- y Javi Galán; los centrocampistas Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul y Pablo Barrios; y los delanteros Julián Alvarez y Antoine Griezmann, sin gol ante el Getafe tras marcar 15 entre los dos en las diez victorias precedentes, además del citado Gallagher... Si no hay ninguna sorpresa en el once.

El gol del último apurado triunfo ante el Getafe lo anotó Alexander Sorloth, con un magnífico cabezazo y con cuatro goles en la actual racha que, sin embargo, aún no lo reponen en la alineación inicial, superado en la competencia por el momento tanto de Julián como de Griezmann. No reúne a los tres en un once titular desde la derrota por 1-3 con el Lille en la Liga de Campeones. Aún era un Atlético en construcción. Ahora va lanzado.