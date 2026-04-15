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Gol Caracol  / 🔴 Bayern Múnich vs. Real Madrid, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de la Champions League
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🔴 Bayern Múnich vs. Real Madrid, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de la Champions League

Este miércoles 15 de abril, en el estadio Allianz Arena, Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentarán por el juego de vuelta de los cuartos de final del torneo más importante de clubes de Europa.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 15 de abr, 2026
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Alexander Arnold y Luis Díaz en Real Madrid vs. Bayern Múnich.
Alexander Arnold y Luis Díaz en Real Madrid vs. Bayern Múnich.
Getty Images.
REFRESCAR
  • 11:11 a. m. - PREVIA
    ¿Cómo va la serie?

    Bayern Múnich venció 2-1 al Real Madrid, en el juego de ida en el Santiago Bernabéu. Los goles fueron obra de Luis Díaz y Harry Kane para los alemanes, y de Kylan Mbappé para los españoles.

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  • 11:09 a. m. - PREVIA
    ¿Dónde se jugará el partido?

    El juego se llevará a cabo en el Allianz Arena, en Múnich, Alemania.

  • 11:08 a. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por ESPN y Disney Plus.

  • 11:08 a. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 2:00 p.m. (hora Colombia).

  • 11:07 a. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre 'bávaros' y 'merengues'.

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