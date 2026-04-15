🔴 Bayern Múnich vs. Real Madrid, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de la Champions League

¿Cómo va la serie?
Bayern Múnich venció 2-1 al Real Madrid, en el juego de ida en el Santiago Bernabéu. Los goles fueron obra de Luis Díaz y Harry Kane para los alemanes, y de Kylan Mbappé para los españoles.
Bayern Múnich venció 2-1 al Real Madrid, en el juego de ida en el Santiago Bernabéu. Los goles fueron obra de Luis Díaz y Harry Kane para los alemanes, y de Kylan Mbappé para los españoles.
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El juego se llevará a cabo en el Allianz Arena, en Múnich, Alemania.
El encuentro será transmitido por ESPN y Disney Plus.
La pelota rodará a las 2:00 p.m. (hora Colombia).
No se pierda ningún detalle del partido entre 'bávaros' y 'merengues'.
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