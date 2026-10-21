Betis, con Nelson Deossa, está imparable en la Champions League: victoria 1-0 sobre Feyenoord

El Betis es uno de los cinco equipos que cuenta por triunfos las tres jornadas disputadas de la liguilla de la Champions League, gracias a la victoria por la mínima, certificada con un gol de penalti de Isco Alarcón al cuarto de hora del segundo tiempo, lograda este miércoles frente al Feyenoord neerlandés. Nelson Deossa jugó desde el minuto 79 en los dueños de casa.

Los béticos se ven, de este modo, en la parte alta de la clasificación con 9 puntos, quintos por la diferencia, pero igualados con PSG, Aston Villa, Liverpool y Real Madrid, cuatro gigantes que ya saben lo que es ganar la máxima competición continental.

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La primera media hora fue dominada por completo por el Betis, que asfixió al Feyenoord con su presión alta e impidió que los jugadores neerlandeses practicasen la salida desde atrás, lo que propició acercamientos locales como el que culminó Antony con un disparo cruzado y con bote que detuvo Ernst (min. 6).

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Un robo del extremo brasileño en zona sensible, al interceptar los pases cortos entre centrales que ensayaban los defensores visitantes, llevó la pelota hasta Troy Parrott, quien recortó con habilidad a un defensor pero permitió que el portero se le echase encima y estrelló su remate en el 'muñeco'.



Betis sumó un nuevo triunfo en la Champions League. Foto: AFP

Se estiraron, al fin, los de Rótterdam en el tramo final del primer tiempo, primero con un tiro de Hadj-Moussa que desvió Valles y, sobre todo, con una subida por la izquierda de Javi López, cuyo pase de la muerte mandó a las nubes Zechiel cuando parecía más sencillo marcar.

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En la segunda mitad, con menos posesión consiguió el Betis el gol que se le negó en el primer periodo, a pesar de los buenos minutos iniciales del Feyenoord, que ponían en jaque constantemente al costado izquierdo de la zaga local con la capacidad para el desborde del eléctrico extremo argelino Hadj-Musa.

En una de las salida del lateral Fran García, sin embargo, el balón llegó hasta Abde, cuyo centro fue interceptado en clara mano por St. Just para que Isco, igual que la pasada semana frente al Oporto, anotase el gol del triunfo 'verdiblanco' desde el punto de penalti, haciendo gala de una notable flema.

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El Feyenoord se lanzó a por el empate y dominó el siguiente cuarto de hora, en el que el Betis se encerró para conjurar el juego de toque corto de sus rivales, pero lo cierto es que las ocasiones más claras a partir del 1-0 fueron 'verdiblancas', primero con un potente empalme de Bartra que blocó el portero y, casi al final, con un remate demasiado inocente de Deossa.

Ficha técnica

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1 - Real Betis: Valles; Bellerín (Ortiz, min. 82), Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals (Dani Ceballos, min. 63); Antony (Riquelme, min. 63), Isco (Lo Celso, min. 79); Abde; y Parrott (Deossas, min. 79).

0 - Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste (Watanabe, min. 79), Mika Mármol, Javi López; Zechiel, Vanhoutte (Diarra, min. 79), Targhalline (Van den Elshout, min. 92); Hadj-Moussa, Nacho Ferri y Valente (Stejn, min. 82).

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Gol: 1-0, min. 59: Isco de penalti.

Árbitro: Simone Sozza (Italia). Amonestó al local Riquelme (min. 86) y a los visitantes Mika Mármol (min. 14) y Vanhoute (min. 53).

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Incidencias: partido de la tercera jornada de la fase de liguilla de la Liga de Campeones celebrado en el estadio de La Cartuja ante 67.524 espectadores, entre los cuales había alrededor de 3.500 seguidores neerlandeses.

