🔴 Boca Juniors vs O'Higgins; EN VIVO minuto a minuto de la ida de los playoffs por la Copa Sudamericana

El camerino de los chilenos ya está listo
👕🇧🇼🤩 ¡𝐐𝐮𝐞́ 𝐡𝐞𝐫𝐦𝐨𝐬𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐢𝐞𝐥 𝐂𝐞𝐥𝐞𝐬𝐭𝐞! ¡𝐂𝐚𝐦𝐚𝐫𝐢́𝐧 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐫 𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐦𝐮𝐜𝐡𝐚𝐜𝐡𝐨𝐬! 💪🏻#VamosLaCeleste 🇧🇼 pic.twitter.com/E69oK6xgz8— O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) July 23, 2026
👕🇧🇼🤩 ¡𝐐𝐮𝐞́ 𝐡𝐞𝐫𝐦𝐨𝐬𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐢𝐞𝐥 𝐂𝐞𝐥𝐞𝐬𝐭𝐞! ¡𝐂𝐚𝐦𝐚𝐫𝐢́𝐧 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐫 𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐦𝐮𝐜𝐡𝐚𝐜𝐡𝐨𝐬! 💪🏻#VamosLaCeleste 🇧🇼 pic.twitter.com/E69oK6xgz8— O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) July 23, 2026
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Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y O'Higgins. El balón rodará en La Bombonera a las 7:30 p.m. (hora de Colombia).
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