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Gol Caracol  / 🔴 Boca Juniors vs O'Higgins; EN VIVO minuto a minuto de la ida de los playoffs por la Copa Sudamericana
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🔴 Boca Juniors vs O'Higgins; EN VIVO minuto a minuto de la ida de los playoffs por la Copa Sudamericana

Este jueves, La Bombonera será testigo del aprtidazo entre argentinos y chilenos, que buscarán una ventaja en el partido de ida del certamen internacional. ¡NO SE PIERDA NINGÚN DETALLE!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 23 de jul, 2026
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Boca Juniors vs. O'Higgins, por la Copa Sudamericana
Boca Juniors vs. O'Higgins, por la Copa Sudamericana
Fotografías de: AFP
REFRESCAR
  • 05:41 p. m. - PREVIA
    El camerino de los chilenos ya está listo

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  • 05:40 p. m. - BIENVENIDOS
    BIENVENIDOS

    Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y O'Higgins. El balón rodará en La Bombonera a las 7:30 p.m. (hora de Colombia).

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