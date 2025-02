Bomba de Neymar con Barcelona y Real Madrid en medio de una vieja disputa

Neymar Jr está viviendo una nueva etapa en su vida y luego de su corto paso por Arabia, ahora está disfrutando de su regreso al Santos, de Brasil, equipo que lo vio crecer. Desde su retorno, el astro brasileño ha tenido buenas presentaciones y recientemente marcó un gol olímpico, que le dio la vuelta al mundo.

En los últimos días, el exjugador de PSG dio una extensa entrevista en el podcast 'Podpah', donde hizo una confesión que pocos sabían. ‘Ney’ reveló que estuvo cerca de jugar en el Real Madrid, luego de una ambiciosa oferta que le hicieron.

"La oferta del Real Madrid fue un cheque en blanco, me dijeron que podía tener lo que quisiera... pero yo quería al Barça con el corazón. En el Real Madrid habría ganado el triple de dinero. A Florentino siempre le gusté. Pero allí había jugado Ronaldinho y yo quería jugar con Messi", fue la confesión que realizó el jugador de 33 años.

Lionel Messi y Neymar fueron compañeros en el Fútbol Club Barcelona, ganando Champions, Mundial de Clubes, Ligas y Copas AFP

Cabe recordar que Neymar marcó una era en el Barcelona, al lado de Luis Suárez y Lionel Messi, con la famosa 'MSN' que consiguió la Champions League del 2015 y ganó una gran cantidad de título, a nivel local. Después de su paso por el conjunto catalán, se marchó al PSG donde también se convirtió en un ídolo.

Sin embargo, antes de ir al Barcelona, Neymar también tuvo la posibilidad de estar con otro equipo y el encargado de seducirlo fue Pep Guardiola: "Casi me voy al Bayern… por Pep Guardiola. Después de ganar el premio Puskás, mi padre me llamó a las 2 de la mañana. Yo contesté y me dijo que abriera la puerta… Yo estaba en calzoncillos. ¡Eran mi padre, Pep Guardiola y el traductor! Pep me dijo: quiero ficharte y llevarte conmigo, vaya al club que vaya. Te convertiré en el mejor jugador del mundo. Me enseñó un papel, abrió su portátil, me dijo dónde jugaría… Pep también dijo: si no marcas 60 goles en una temporada, me cambio el nombre. Yo decía… vale, pero ¿qué equipo? Pep me dijo que no me lo podía decir, pero lo convencí y me dijo: ficharé por el Bayern".

Entre otras declaraciones que dio, Neymar reveló que le enseño a patear penaltis a Lionel Messi, cuando fueron compañeros en PSG. "¡Ayudé a Messi a lanzar penaltis! Estábamos entrenando en París y él me preguntó… ¿Cómo haces para lanzar penaltis así? Yo pensaba: ¿Estás loco? Eres Messi, si yo puedo, tú también puedes. Entonces le enseñé y él entrenó, después se vio en el Mundial", contó 'Ney'.