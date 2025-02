Aviso de Selección Brasil, siguiente rival de Colombia en Eliminatorias; ojo con Neymar

PRONTOS PARA MAIS UMA ETAPA! 🇧🇷🫵



A Seleção, sob o comando de Dorival Júnior, começa a preparação para próxima fase das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 no dia 07 de março, com a convocação dos jogadores para os jogos contra Argentina e Colômbia nos dias 20/03 e 25/03.



VAMOS… pic.twitter.com/nkiGZtWVwd