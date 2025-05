Escándalo en el fútbol colombiano: "No es un deporte para mujeres; vayan a jugar dominó"

En el 2016, se hizo un anuncio importante para el fútbol colombiano , luego de que se confirmara la creación de una Liga femenina. Desde entonces, se han disputado ocho ediciones, donde Independiente Santa Fe ha gritado 'campeón' en tres ocasiones; Deportivo Cali y América de Cali, en dos oportunidades; y Atlético Huila, lo hizo en una, haciéndose con el título.

Sin embargo, no todos los clubes siguen participando. Bogotá, Quindío, Envigado, Patriotas, Real Cartagena, son algunos de ellos. Pero las miradas, recientemente, se han centrado en Unión Magdalena, cuya última participación en el certamen fue en 2019. Desde entonces, 'el ciclón' no ha dicho presente en la Liga femenina del fútbol profesional colombiano.

La razón de dicha decisión fue expuesta por el máximo accionista de la institución, Eduardo Dávila, en entrevista con 'LP Deportes (La Pesada)'. Allí, sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron molestia, al responder a la pregunta del periodista relacionada sobre que si "en el futuro podría volver a haber un Unión Magdalena femenino".

Al respecto, afirmó que "no, mientras que yo esté manejando el club, no". Pero eso no fue todo, ya que, con contundencia, expresó que "yo no estoy de acuerdo con el fútbol femenino". Por último, dio sus razones: "Eso no es un deporte para la mujer, que vayan a jugar tenis, voleibol, dominó, pero fútbol, no", sentenció este directivo del fútbol colombiano.

❌⚽️ “EL FÚTBOL NO ES UN DEPORTE PARA MUJERES. Que vayan a jugar tenis, voleibol. Pero fútbol no.”



🗣️ Las palabras de Eduardo Dávila, máximo accionista del Unión Magdalena, sobre si habrá alguna una categoría femenina del equipo samario.



[Vía: LP Deportes] pic.twitter.com/5Jasly3m2G — Toque Sports (@ToqueSports) May 1, 2025

De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar y hubo 'lluvia' de críticas contra Eduardo Dávila. "¿De qué siglo es este señor?, por pensamientos tan retrógrados como este no avanzará el futbol samario y la igualdad en la sociedad", escribió una usuaria en redes sociales. Eso sí, no fue la única y continuaron los comentarios sobre lo acontecido.

"Por eso, su equipo mantiene en la B", "si el Unión Magdalena pierde cada vez que juega, no debería manejar es ninguno", apuntando al discreto rendimiento que ha mostrado el equipo masculino. Y es que, en lo que va de la Liga BetPlay I-2025, se ubican en el último puesto de la tabla de posiciones, es decir, de 20, con tan solo ocho puntos en total.

Jugadoras de La Equidad celebran un gol en la Liga femenina 2025, del fútbol colombiano Dimayor

El conjunto samario registra ocho empates, misma cantidad de derrotas y cero victorias, por lo que no saben lo que es ganar en este torneo. Además, su diferencia de gol es de -10, producto de 12 tantos marcados y 22 recibidos; ahora, se preparan para el próximo juego, que es contra Once Caldas, el domingo 4 de mayo, a las 6:20 p.m., en el Sierra Nevada.