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Gol Caracol  / Reviva la definición del grupo B del Mundial 2026; Suiza y Canadá, clasificados a la siguiente ronda
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Reviva la definición del grupo B del Mundial 2026; Suiza y Canadá, clasificados a la siguiente ronda

Jornada de definición en el grupo B del Mundial 2026, siendo los suizos y canadienses, quienes se enfrentaron entre sí, avanzaron directamente hacia los dieciseisavos.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 24 de jun, 2026
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Definición en el grupo B del Mundial 2026.
Definición en el grupo B del Mundial 2026.
Fotos: AFP
REFRESCAR
  • 04:02 p. m.
    ☑️⚽ ¡Así quedó la tabla del grupo B!
    1. Suiza, 7 puntos - +4 DG
    2. Canadá, 4 puntos - +5 DG
    3. Bosnia y Herzegovian, 4 puntos - -1 DG
    4. Catar, 1 punto - -8 DG
    Festejo de Johan Manzambi con la Selección de Suiza
    Festejo de Johan Manzambi con la Selección de Suiza
    AFP

    • Publicidad

  • 03:59 p. m.
    ⏱️☑️¡FINAL en Bosnia vs. Catar!⏱️☑️

    Los bosnios se impusieron 3-1 a Catar en Seattle.

    Bosnia vs. Catar
    Acción de juego entre Bosnia vs. Catar
    AFP

  • 03:57 p. m.
    ⏱️☑️ ¡FINAL en Suiza vs. Canadá! ⏱️☑️

    En el BC Place en Vancouver, Suiza le gano 2-1 a Canadá.

    Suiza vs. Canadá
    Acción de juego entre Suiza vs. Canadá
    AFP

  • 03:55 p. m.
    ⏱️☑️ ¡Minuto 90! Se juega la adición del ST en Bosnia 3-1 Catar ⏱️☑️

    Se jugarán seis minutos más en Seattle.

  • 03:54 p. m. - ⏱️¡Minuto 90+4!⏱️
    🇨🇦👊🏻¡Canadá no se rinde!🇨🇦👊🏻

    'Les rouges' adelantan línes y 'queman' los últimos cartuchos en pro de lograr el empate en el tablero.

  • 03:50 p. m.
    ☑️⏱️ ¡Minuto 90! ¡Se juega la adición del ST en Suiza 2-1 Canadá!☑️⏱️

    Serán seis minutos más en el BC Place de Vancouver.

    Suiza vs. Canadá
    Celebración de Canadá frente a la Selección de Suiza
    AFP

  • 03:44 p. m.
    ⚽ 🇧🇦 ¡GOOOOOL de Bosnia! 3-1 sobre Catar ⚽

    Ermin Mahmić aumentó la cuenta para los bosnios frente a los cateríes, en 80 minutos de juego.

  • 03:43 p. m.
    ⏱️ ¡Minuto 82! ⏱️ Suiza 2-1 Canadá ☑️

    Últimos instantes en el BC Place de Vancouver. Canadá no se rinde en pro del empate en el tablero.

  • 03:39 p. m. - ¡Minuto 78!
    😱🇨🇦 ¡Se lo perdió Canadá!😱🇨🇦

    El combinado canadiense tuvo una oportunidad única para igualar el tablero contra Suiza.

    Suiza vs. Canadá
    Acción de juego entre Suiza vs. Canadá
    AFP

  • 03:36 p. m. - ⏱️¡Minuto 75!⏱️
    ⚽🇨🇦 ¡GOOOOOL de Canadá! 2-1⚽🇨🇦

    Promise David marcó para el descuento de 'les rouges'. Ahora, el tablero está 2-1 para Suiza.

  • 03:32 p. m.
    🍶 ¡Momento de hidratación!🍶

    Tiempo para la pausa e indicaciones técnicas. Suiza le gana 2-0 a Canadá, y Bosnia hace lo propio 2-1 frente a Catar.

  • 03:25 p. m.
    ⏱️¡Minuto 65!⏱️

    Los marcadores siguen iguales:

    • Suiza 2-0 Canadá
    • Bosnia 2-1 Catar
    Festejo de Johan Manzambi con la Selección de Suiza
    Festejo de Johan Manzambi con la Selección de Suiza
    AFP

  • 03:19 p. m.
    ☑️¡Así va la tabla del grupo B!☑️
    1. Suiza, 7 puntos
    2. Canadá, 4 puntos
    3. Bosnia, 4 puntos
    4. Catar, 1 punto
  • 03:16 p. m.
    ⚽⚽🇨🇭 ¡GOOOOL de Suiza! 2-0⚽⚽🇨🇭

    Johan Manzambi aumentó la diferencia para los suizos, que ahora derrotan 2-0 a Canadá.

  • 03:15 p. m.
    ⏱️ ¡Minuto 55!⏱️

    Suiza sigue al frente 1-0 frente a Canadá, mientras que Bosnia le gana 2-1 a Catar.

  • 03:08 p. m.
    ⏱️ ¡Ya juegan el segundo tiempo Bosnia y Catar!⏱️

    Hubo cambios en ambos equipos. Bosnia gana 2-1 a Catar.

  • 03:06 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 46!⏱️
    ⚽🇨🇭 ¡GOOOOOL de Suiza! 1-0

    Rubén Vargas adelantó a los suizos frente a Canadá.

  • 03:05 p. m.
    ⏱️ ¡Comenzó el segundo tiempo en Suiza vs. Canadá!⏱️

    Sin modificaciones para la parte complementaria. 0-0 en el tablero.

  • 02:53 p. m.
    ⏱️ ¡Final del primer tiempo en Bosnia vs. Catar!⏱️

    Al descanso en el Lumen Field. Bosnia se va a los vestuarios ganándole 2-1 a Catar.

    Bosnia vs. Catar
    Acción de juego entre Bosnia vs. Catar
    AFP

  • 02:50 p. m.
    ⏱️¡Final del primer tiempo en Suiza vs. Canadá!⏱️

    Al descanso en el BC Place de Vancouver. 0-0 en el tablero.

  • 02:47 p. m. - ⏱️¡Minuto 45!⏱️
    ⏱️¡Tiempo de adición del PT!⏱️
    • En el juego entre Suiza y Canadá se jugarán cuatro minutos más. El tablero está 0-0.
    • En Bosnia 2-1 Catar serán cinco minutos más.
  • 02:44 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 42!⏱️
    ⚽🇶🇦 ¡GOOOOOOL de Catar! Descuenta⚽🇶🇦

    Hassan Al-Haidos decretó el tanto de los cataríes; hizo el 1-2 en el tablero.

  • 02:39 p. m.
    ☑️ ¡Así está el grupo B por el momento!☑️
    1. Canadá, 5 puntos
    2. Suiza, 5 puntos
    3. Bosnia, 4 puntos
    4. Catar, 1 punto
  • 02:36 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 34!⏱️
    ⚽🇧🇦 ¡LLEGÓ el segundo gol de Bosnia a Catar! ⚽🇧🇦

    Sultan Al-Brake convirtió en propia puerta, y ahora Bosnia le gana 2-0 a Catar.

  • 02:34 p. m. - ⏱️¡Minuto 32!⏱️
    ¡Partido parejo en Suiza vs. Canadá!

    En el BC Place de Vancouver se da a esta hora en un juego de ida y vuelta, con posibilidades en ataque, pero en el último cuarto de cancha fallan.

  • 02:31 p. m. - ⏱️¡Minuto 29!⏱️
    ⚽ ¡GOOOOOOL del Bosnia! 1-0 sobre Catar⚽

    Tras una gran acción colectiva y dejar rivales en el camino, Kerim Alajbegović logró vencer la resistencia del arquero de Catar.

  • 02:27 p. m.
    ⏱️¡Se reanudan los juegos!⏱️

    Vamos a ver, si tras el descanso, los equipos mejoran sus estrategias y lograr crear oportunidades en ataque.

  • 02:24 p. m.
    🍶¡Tiempo de hidratación!🍶

    Llegó el momento de refrescarse y escuchar indicaciones de los entrenadores.

  • 02:21 p. m.
    ⏱️¡Minuto 20!⏱️

    No se mueven los marcadores. Suiza y Catar igualan a ceros, y los mismo sucede con Bosnia y Catar.

  • 02:19 p. m. - ⏱️¡Minuto 13!⏱️
    😱🚩¡A LAAAARIN lo salvó el 'offside'!😱🚩

    El delantero de Canadá se perdió una oportunidad única para su escuadra. Se plantó solo ante Kobel e intentó regatear, pero estuvo muy atento el arquero. Aunque no valió porque estaba en claro fuera de juego.

  • 02:12 p. m. - ⏱️¡Minuto 10!⏱️
    😱🇨🇭 ¡La tuvo Suiza!😱🇨🇭

    Una doble oportunidad para los suizos contra Canadá. En la primera, Breel Embolo quedó 'mano a mano' con el arquero, pero éste último achicó muy bien. Ya en la segunda, un zaguero de los 'les rouges' despejaron.

  • 02:05 p. m. - ⏱️¡Minuto 4!⏱️
    ⚽⏱️¡Los marcadores no se mueven!⏱️⚽

    Bosnia tiene la intención contra Catar, mientras que Suiza es el que pone la pauta frente a los canadienses.

  • 02:02 p. m.
    ⏱️⚽ ¡Ya juegan Bosnia vs. Catar!⏱️⚽

    Rodó la esférica para el juego en el Lumen Field, en Seattle.

  • 02:01 p. m.
    ⏱️⚽¡Comenzó Suiza vs. Canadá!⏱️⚽

    Rodó el balón en el BC Place Vancouver, ya juegan Suiza vs. Canadá.

  • 02:00 p. m.
    👊🏻⚽¡Todo listo para los compromisos!👊🏻⚽

    Los protagonistas están a la espera del pitazo inicial.

  • 01:06 p. m.
    ☑️🇶🇦 ¡Así formará Catar!☑️🇶🇦

  • 01:03 p. m.
    🇧🇦👊🏻¡La titular de Bosnia contra Catar!🇧🇦👊🏻

  • 12:59 p. m.
    🇨🇦☑️ ¡Así formará Canadá! 🇨🇦☑️

  • 12:58 p. m. - 👊🏻⚽ ¡TITULARES confirmadas!👊🏻⚽
    ☑️🇨🇭 ¡El XI de Suiza!☑️🇨🇭

  • 12:53 p. m.
    👊🏻🇨🇦 ¡Los hinchas de Canadá, listos para alentar! 👊🏻🇨🇦

  • 12:34 p. m.
    🤔⚽ ¿Cómo está el grupo B?🤔⚽
    1. Canadá, 4 puntos - + 6 DG
    2. Suiza, 4 puntos - +3 DG
    3. Bosnia y Herzegovina, 1 punto - -3 DG
    4. Catar, 1 punto - -6 DG
    Canadá celebra la goleada sobre Catar en la fecha 2 del Mundial 2026
    Canadá celebra la goleada sobre Catar en la fecha 2 del Mundial 2026
    AFP

  • 12:23 p. m.
    🤔⏱️¿A qué horas son los partidos?

    Ambos partidos tienen un horario establecido para Colombia de las 2:00 de la tarde.

    • Bosnia y Herzegovina vs. Catar juegan en el Lumen Field, en Seattle.
    • Suiza vs. Canadá en cambio se juega en el BC Place, en Vancouver.
  • 12:03 p. m.
    👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto de la definición en el grupo B del Mundial 2026-, juegan Bosnia y Herzegovina vs. Catar y Suiza vs. Canadá. ¡No se lo pierda!

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