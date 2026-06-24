Reviva la definición del grupo B del Mundial 2026; Suiza y Canadá, clasificados a la siguiente ronda

- Suiza, 7 puntos - +4 DG
- Canadá, 4 puntos - +5 DG
- Bosnia y Herzegovian, 4 puntos - -1 DG
- Catar, 1 punto - -8 DG
- 04:02 p. m.☑️⚽ ¡Así quedó la tabla del grupo B!
- 03:59 p. m.⏱️☑️¡FINAL en Bosnia vs. Catar!⏱️☑️
Los bosnios se impusieron 3-1 a Catar en Seattle.
- 03:57 p. m.⏱️☑️ ¡FINAL en Suiza vs. Canadá! ⏱️☑️
En el BC Place en Vancouver, Suiza le gano 2-1 a Canadá.
- 03:55 p. m.⏱️☑️ ¡Minuto 90! Se juega la adición del ST en Bosnia 3-1 Catar ⏱️☑️
Se jugarán seis minutos más en Seattle.
- 03:54 p. m. - ⏱️¡Minuto 90+4!⏱️🇨🇦👊🏻¡Canadá no se rinde!🇨🇦👊🏻
'Les rouges' adelantan línes y 'queman' los últimos cartuchos en pro de lograr el empate en el tablero.
- 03:50 p. m.☑️⏱️ ¡Minuto 90! ¡Se juega la adición del ST en Suiza 2-1 Canadá!☑️⏱️
Serán seis minutos más en el BC Place de Vancouver.
- 03:44 p. m.⚽ 🇧🇦 ¡GOOOOOL de Bosnia! 3-1 sobre Catar ⚽
Ermin Mahmić aumentó la cuenta para los bosnios frente a los cateríes, en 80 minutos de juego.
- 03:43 p. m.⏱️ ¡Minuto 82! ⏱️ Suiza 2-1 Canadá ☑️
Últimos instantes en el BC Place de Vancouver. Canadá no se rinde en pro del empate en el tablero.
- 03:39 p. m. - ¡Minuto 78!😱🇨🇦 ¡Se lo perdió Canadá!😱🇨🇦
El combinado canadiense tuvo una oportunidad única para igualar el tablero contra Suiza.
- 03:36 p. m. - ⏱️¡Minuto 75!⏱️⚽🇨🇦 ¡GOOOOOL de Canadá! 2-1⚽🇨🇦
Promise David marcó para el descuento de 'les rouges'. Ahora, el tablero está 2-1 para Suiza.
- 03:32 p. m.🍶 ¡Momento de hidratación!🍶
Tiempo para la pausa e indicaciones técnicas. Suiza le gana 2-0 a Canadá, y Bosnia hace lo propio 2-1 frente a Catar.
- 03:25 p. m.⏱️¡Minuto 65!⏱️
Los marcadores siguen iguales:
- Suiza 2-0 Canadá
- Bosnia 2-1 Catar
- 03:19 p. m.☑️¡Así va la tabla del grupo B!☑️
- Suiza, 7 puntos
- Canadá, 4 puntos
- Bosnia, 4 puntos
- Catar, 1 punto
- 03:16 p. m.⚽⚽🇨🇭 ¡GOOOOL de Suiza! 2-0⚽⚽🇨🇭
Johan Manzambi aumentó la diferencia para los suizos, que ahora derrotan 2-0 a Canadá.
- 03:15 p. m.⏱️ ¡Minuto 55!⏱️
Suiza sigue al frente 1-0 frente a Canadá, mientras que Bosnia le gana 2-1 a Catar.
- 03:08 p. m.⏱️ ¡Ya juegan el segundo tiempo Bosnia y Catar!⏱️
Hubo cambios en ambos equipos. Bosnia gana 2-1 a Catar.
- 03:06 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 46!⏱️⚽🇨🇭 ¡GOOOOOL de Suiza! 1-0
Rubén Vargas adelantó a los suizos frente a Canadá.
- 03:05 p. m.⏱️ ¡Comenzó el segundo tiempo en Suiza vs. Canadá!⏱️
Sin modificaciones para la parte complementaria. 0-0 en el tablero.
- 02:53 p. m.⏱️ ¡Final del primer tiempo en Bosnia vs. Catar!⏱️
Al descanso en el Lumen Field. Bosnia se va a los vestuarios ganándole 2-1 a Catar.
- 02:50 p. m.⏱️¡Final del primer tiempo en Suiza vs. Canadá!⏱️
Al descanso en el BC Place de Vancouver. 0-0 en el tablero.
- 02:47 p. m. - ⏱️¡Minuto 45!⏱️⏱️¡Tiempo de adición del PT!⏱️
- En el juego entre Suiza y Canadá se jugarán cuatro minutos más. El tablero está 0-0.
- En Bosnia 2-1 Catar serán cinco minutos más.
- 02:44 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 42!⏱️⚽🇶🇦 ¡GOOOOOOL de Catar! Descuenta⚽🇶🇦
Hassan Al-Haidos decretó el tanto de los cataríes; hizo el 1-2 en el tablero.
- 02:39 p. m.☑️ ¡Así está el grupo B por el momento!☑️
- Canadá, 5 puntos
- Suiza, 5 puntos
- Bosnia, 4 puntos
- Catar, 1 punto
- 02:36 p. m. - ⏱️ ¡Minuto 34!⏱️⚽🇧🇦 ¡LLEGÓ el segundo gol de Bosnia a Catar! ⚽🇧🇦
Sultan Al-Brake convirtió en propia puerta, y ahora Bosnia le gana 2-0 a Catar.
- 02:34 p. m. - ⏱️¡Minuto 32!⏱️¡Partido parejo en Suiza vs. Canadá!
En el BC Place de Vancouver se da a esta hora en un juego de ida y vuelta, con posibilidades en ataque, pero en el último cuarto de cancha fallan.
- 02:31 p. m. - ⏱️¡Minuto 29!⏱️⚽ ¡GOOOOOOL del Bosnia! 1-0 sobre Catar⚽
Tras una gran acción colectiva y dejar rivales en el camino, Kerim Alajbegović logró vencer la resistencia del arquero de Catar.
- 02:27 p. m.⏱️¡Se reanudan los juegos!⏱️
Vamos a ver, si tras el descanso, los equipos mejoran sus estrategias y lograr crear oportunidades en ataque.
- 02:24 p. m.🍶¡Tiempo de hidratación!🍶
Llegó el momento de refrescarse y escuchar indicaciones de los entrenadores.
- 02:21 p. m.⏱️¡Minuto 20!⏱️
No se mueven los marcadores. Suiza y Catar igualan a ceros, y los mismo sucede con Bosnia y Catar.
- 02:19 p. m. - ⏱️¡Minuto 13!⏱️😱🚩¡A LAAAARIN lo salvó el 'offside'!😱🚩
El delantero de Canadá se perdió una oportunidad única para su escuadra. Se plantó solo ante Kobel e intentó regatear, pero estuvo muy atento el arquero. Aunque no valió porque estaba en claro fuera de juego.
- 02:12 p. m. - ⏱️¡Minuto 10!⏱️😱🇨🇭 ¡La tuvo Suiza!😱🇨🇭
Una doble oportunidad para los suizos contra Canadá. En la primera, Breel Embolo quedó 'mano a mano' con el arquero, pero éste último achicó muy bien. Ya en la segunda, un zaguero de los 'les rouges' despejaron.
- 02:05 p. m. - ⏱️¡Minuto 4!⏱️⚽⏱️¡Los marcadores no se mueven!⏱️⚽
Bosnia tiene la intención contra Catar, mientras que Suiza es el que pone la pauta frente a los canadienses.
- 02:02 p. m.⏱️⚽ ¡Ya juegan Bosnia vs. Catar!⏱️⚽
Rodó la esférica para el juego en el Lumen Field, en Seattle.
- 02:01 p. m.⏱️⚽¡Comenzó Suiza vs. Canadá!⏱️⚽
Rodó el balón en el BC Place Vancouver, ya juegan Suiza vs. Canadá.
- 02:00 p. m.👊🏻⚽¡Todo listo para los compromisos!👊🏻⚽
Los protagonistas están a la espera del pitazo inicial.
- 01:06 p. m.☑️🇶🇦 ¡Así formará Catar!☑️🇶🇦
📋 | Here we go!#AlAnnabi’s starting XI for our #FIFAWorldCup 2026™ match against BIH 🇧🇦🏆#AllForQatar pic.twitter.com/rUGlS5x7Ya— Qatar Football Association (@QFA_EN) June 24, 2026
- 01:03 p. m.🇧🇦👊🏻¡La titular de Bosnia contra Catar!🇧🇦👊🏻
🇧🇦🆚🇶🇦 Jedanaest Zmajeva za utakmicu protiv Katara!#NFSBiH #zmajevi #FIFAWorldCup2026 #dreambigdreambih pic.twitter.com/DJQfSxRr08— NFS BIH (@NFSBiH) June 24, 2026
- 12:59 p. m.🇨🇦☑️ ¡Así formará Canadá! 🇨🇦☑️
Today’s starters, presented by @GE_Appliances— CANMNT (@CANMNT_Official) June 24, 2026
🍁 Luc and DC at the back
🍁 Choinière and Saliba anchor the midfield
🍁 JD has the armband
LET’S GO #CANMNT pic.twitter.com/fu3COliDwm
- 12:58 p. m. - 👊🏻⚽ ¡TITULARES confirmadas!👊🏻⚽☑️🇨🇭 ¡El XI de Suiza!☑️🇨🇭
Unsere Startelf in Vancouver 🙌— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 24, 2026
Notre compo à Vancouver
La nostra formazione a Vancouver pic.twitter.com/RQgG8jvQ79
- 12:53 p. m.👊🏻🇨🇦 ¡Los hinchas de Canadá, listos para alentar! 👊🏻🇨🇦
- 12:34 p. m.🤔⚽ ¿Cómo está el grupo B?🤔⚽
- Canadá, 4 puntos - + 6 DG
- Suiza, 4 puntos - +3 DG
- Bosnia y Herzegovina, 1 punto - -3 DG
- Catar, 1 punto - -6 DG
- 12:23 p. m.🤔⏱️¿A qué horas son los partidos?
Ambos partidos tienen un horario establecido para Colombia de las 2:00 de la tarde.
- Bosnia y Herzegovina vs. Catar juegan en el Lumen Field, en Seattle.
- Suiza vs. Canadá en cambio se juega en el BC Place, en Vancouver.
- 12:03 p. m.👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto de la definición en el grupo B del Mundial 2026-, juegan Bosnia y Herzegovina vs. Catar y Suiza vs. Canadá. ¡No se lo pierda!
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