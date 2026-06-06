🔴 Brasil vs. Egipto, EN VIVO YA; siga el minuto a minuto del duelo preparatorio

Bruno Giuimaraes recuperó la pelota en la salida de los egiptos, para luego quedar frente al arco, para sentenciar el 1-0 a favor de la 'verdeamarela'.
- 05:14 p. m. - BRASIL 1-0 EGIPTO¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!
- 05:07 p. m. - BRASIL 0-0 EGIPTO¡Inició el partido!
El juez central dio la orden y la pelota ya rueda.
- 04:59 p. m. - ¡Salieron los equipos al terreno de juego!
Acompañados de la terna arbitral, jugadores de ambos equipos salieron al campo para cumplir con los actos protocolarios, previos al inicio del juego.
- 04:42 p. m. - ¡Están más que listos!
The Pharaohs will beat it 👊#egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/dRIK9R9gKq— Egypt National Team (@EgyptNT_EN) June 6, 2026
- 04:42 p. m. - ¡Así alineará Egipto!
Pharaohs' Starting XI Against Brazil 🇪🇬#egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/uqCAE7CpsL— Egypt National Team (@EgyptNT_EN) June 6, 2026
- 04:33 p. m. - ¡Así formará Brasil!
OS 11 ESCOLHIDOS!🔥— brasil (@CBF_Futebol) June 6, 2026
A Seleção está escalada para entrar em campo em Cleveland, na última etapa antes da Copa do Mundo.
BOLA ROLANDO ÀS 19H (DE BRASÍLIA)!
📺 TV GLOBO / SPORTV / GE TV #BateNoPeito
ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/sy7Iag2sf4
- 04:33 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Brasil y Egipto; por un compromiso preparatorio,antes del inicio del Mundial.
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