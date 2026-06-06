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Gol Caracol  / 🔴 Brasil vs. Egipto, EN VIVO YA; siga el minuto a minuto del duelo preparatorio
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🔴 Brasil vs. Egipto, EN VIVO YA; siga el minuto a minuto del duelo preparatorio

La 'canarinha' disputa su último encuentro antes del debut en el certamen 'orbital', enfrentando a los egipcios, liderados por Mohamed Salah.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 6 de jun, 2026
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Brasil vs. Egipto, partido preparatorio previo al Mundial 2026
Brasil vs. Egipto, partido preparatorio previo al Mundial 2026
Fotografías tomadas de: AFP y de la cuenta oficial de X de la Selección de Egipto
REFRESCAR
  • 05:14 p. m. - BRASIL 1-0 EGIPTO
    ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!

    Bruno Giuimaraes recuperó la pelota en la salida de los egiptos, para luego quedar frente al arco, para sentenciar el 1-0 a favor de la 'verdeamarela'.

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  • 05:07 p. m. - BRASIL 0-0 EGIPTO
    ¡Inició el partido!

    El juez central dio la orden y la pelota ya rueda.

  • 04:59 p. m. - ¡Salieron los equipos al terreno de juego!

    Acompañados de la terna arbitral, jugadores de ambos equipos salieron al campo para cumplir con los actos protocolarios, previos al inicio del juego.

  • 04:42 p. m. - ¡Están más que listos!

  • 04:42 p. m. - ¡Así alineará Egipto!

  • 04:33 p. m. - ¡Así formará Brasil!

  • 04:33 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!

    Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Brasil y Egipto; por un compromiso preparatorio,antes del inicio del Mundial.

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