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Gol Caracol  /  Brasil 3-0 Escocia, reviva el minuto a minuto de la definición grupo C del Mundial 2026

Brasil 3-0 Escocia, reviva el minuto a minuto de la definición grupo C del Mundial 2026

Este miércoles, el estadio de Miami fue testigo de la vuelta de Neymar a Brasil y el contundente triunfo 3-0 frente a Escocia, para terminar lider de su grupo. Reviva los mejores momentos acá.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 24 de jun, 2026
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Selección de Brasil en el Mundial 2026
Selección de Brasil en el Mundial 2026
AFP
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  • 07:02 p. m. - FINAL
    ⏱️⚽90' Termina el compromiso ⏱️⚽

    Brasil queda como líder del grupo tras vencer 3-0 a Escocia con Neymar de vuelta a la 'canarinha' casi tres años después.

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  • 06:41 p. m. - DESARROLLO
    🤩 74' ¡NEYMAR ESTÁ DE VUELTA, NEYMAR INGRESÓ! 🤩

    ¡El astro portugués hace oficialmente su debut en el Mundial 2026!
    Salió por Matheus Cuña

  • 06:26 p. m. - DESARROLLO
    ⏱️⚽ 59' GOOOOOL de Brasil ⏱️⚽

    La 'canarinha' por medio de Matheus Cuña 'bailó' de los defensores y definió con pierna derecha para marcar el 3-0

  • 06:10 p. m. - INICIO
    ⏱️⚽ 45' Comenzó el segundo tiempo ⏱️⚽

    Ya rueda la pelota para el segundo tiempo entre Brasil vs. Escocia

  • 05:53 p. m. - FINAL
    ⏱️⚽ 45' termina la primera parte del partido ⏱️⚽

    Culminan los primeros 45 minutos del encuentro con victoria parcial para Brasil

  • 05:50 p. m. - DESARROLLO
    ⏱️⚽ 45' GOOOOOOL de Brasil ⏱️⚽

    Nuevamente Viní apareció dentro del área y de cabeza mandó el balón al fondo de la red.

  • 05:39 p. m. - DESARROLLO
    ⏱️⚽ 36' ¡Rayan estuvo cerca del segundo de Brasil! ⏱️⚽

    El delantero de Brasil recibió al borde del área y sacó un remate fulminante. Sin embargo, la esférica se fue desviada y cerca al horizontal.

  • 05:26 p. m. - DESARROLLO
    ✖️ 24' El VAR anuló el gol ✖️

    El juez central luego de revisar el VAR, determinó que en la jugada previa hubo falta de Vinícius ante el defensor, y todo sigue 1-0.

  • 05:24 p. m. - DESARROLLO
    ⚽⏱️ 21' GOOOOOOL de Brasil ⚽⏱️

    Nuevamente error del central Jack Hendry que perdió la pelota frente a Viní, y el jugador del Real Madrid remató y puso el 2-0

  • 05:10 p. m. - DESARROLLO
    ⏱️⚽ 7' GOOOOOL de Brasil ⏱️⚽

    La 'canarinha' presionó en la salida de Escocia, y la pelota la finiquitó Viní que empujó el balón y marcó el primer tanto del partido.

  • 05:01 p. m. - INICIO
    ⏱️⚽ 0' Rueda la pelota en Miami ⏱️⚽

    Ya se juega Brasil vs. Escocia por al tercera fecha del Grupo C.

  • 04:00 p. m. - PREVIA
    ¡Escocia ya tiene el camerino listo!

  • 03:59 p. m. - PREVIA
    ¡Este es el XI inicial de Escocia!

  • 03:58 p. m. - PREVIA
    ¡Este es el XI inicial de Brasil!

  • 02:42 p. m. - PREVIA
    ¡Fuerte lluvia a pocas horas del partido!

    La lluvia amainó este miércoles las altas temperaturas previstas para el inicio del encuentro entre Brasil y Escocia en Miami, para el que se esperaba una sensación térmica de casi 40 grados por el calor y la elevada humedad.

    El partido comenzará a las 18:00 hora local en el Hard Rock Stadium, al norte de Miami, y donde tres horas antes del encuentro ya se veían numerosos hinchas escoceses con sus tradicionales 'kilts', aunque el color predominante era el amarillo de la 'Canarinha'.

  • 02:36 p. m. - PREVIA
    🤩 ¡Un clásico con historia! 🤩

  • 02:33 p. m. - PREVIA
    🏟️ ¡Así está el estadio de Miami! 🏟️

  • 02:32 p. m. - BIENVENIDOS
    ¡Bienvenidos!

    Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Brasil y Escocia por el Grupo C del Mundial 2026.

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