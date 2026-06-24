Brasil 3-0 Escocia, reviva el minuto a minuto de la definición grupo C del Mundial 2026

Brasil queda como líder del grupo tras vencer 3-0 a Escocia con Neymar de vuelta a la 'canarinha' casi tres años después.
- 07:02 p. m. - FINAL⏱️⚽90' Termina el compromiso ⏱️⚽
- 06:41 p. m. - DESARROLLO🤩 74' ¡NEYMAR ESTÁ DE VUELTA, NEYMAR INGRESÓ! 🤩
¡El astro portugués hace oficialmente su debut en el Mundial 2026!
Salió por Matheus Cuña
- 06:26 p. m. - DESARROLLO⏱️⚽ 59' GOOOOOL de Brasil ⏱️⚽
La 'canarinha' por medio de Matheus Cuña 'bailó' de los defensores y definió con pierna derecha para marcar el 3-0
- 06:10 p. m. - INICIO⏱️⚽ 45' Comenzó el segundo tiempo ⏱️⚽
Ya rueda la pelota para el segundo tiempo entre Brasil vs. Escocia
- 05:53 p. m. - FINAL⏱️⚽ 45' termina la primera parte del partido ⏱️⚽
Culminan los primeros 45 minutos del encuentro con victoria parcial para Brasil
- 05:50 p. m. - DESARROLLO⏱️⚽ 45' GOOOOOOL de Brasil ⏱️⚽
Nuevamente Viní apareció dentro del área y de cabeza mandó el balón al fondo de la red.
- 05:39 p. m. - DESARROLLO⏱️⚽ 36' ¡Rayan estuvo cerca del segundo de Brasil! ⏱️⚽
El delantero de Brasil recibió al borde del área y sacó un remate fulminante. Sin embargo, la esférica se fue desviada y cerca al horizontal.
- 05:26 p. m. - DESARROLLO✖️ 24' El VAR anuló el gol ✖️
El juez central luego de revisar el VAR, determinó que en la jugada previa hubo falta de Vinícius ante el defensor, y todo sigue 1-0.
- 05:24 p. m. - DESARROLLO⚽⏱️ 21' GOOOOOOL de Brasil ⚽⏱️
Nuevamente error del central Jack Hendry que perdió la pelota frente a Viní, y el jugador del Real Madrid remató y puso el 2-0
- 05:10 p. m. - DESARROLLO⏱️⚽ 7' GOOOOOL de Brasil ⏱️⚽
La 'canarinha' presionó en la salida de Escocia, y la pelota la finiquitó Viní que empujó el balón y marcó el primer tanto del partido.
- 05:01 p. m. - INICIO⏱️⚽ 0' Rueda la pelota en Miami ⏱️⚽
Ya se juega Brasil vs. Escocia por al tercera fecha del Grupo C.
- 04:00 p. m. - PREVIA¡Escocia ya tiene el camerino listo!
🏴 v 🇧🇷#SCOBRA | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jxzDur00QW— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 24, 2026
- 03:59 p. m. - PREVIA¡Este es el XI inicial de Escocia!
🔢 Your Scotland team 🏴#SCOBRA | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Pvjd0m9c8x— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 24, 2026
- 03:58 p. m. - PREVIA¡Este es el XI inicial de Brasil!
BRASIL DEFINIDO! 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) June 24, 2026
Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar a Escócia nesta quarta-feira (24), às 19h (Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026.
📺 TV Globo / GE TV / SPORTV / Cazé TV / SBT / NSports
🏟️ Miami Gardens… pic.twitter.com/Vj9rsoqybj
- 02:42 p. m. - PREVIA¡Fuerte lluvia a pocas horas del partido!
La lluvia amainó este miércoles las altas temperaturas previstas para el inicio del encuentro entre Brasil y Escocia en Miami, para el que se esperaba una sensación térmica de casi 40 grados por el calor y la elevada humedad.
El partido comenzará a las 18:00 hora local en el Hard Rock Stadium, al norte de Miami, y donde tres horas antes del encuentro ya se veían numerosos hinchas escoceses con sus tradicionales 'kilts', aunque el color predominante era el amarillo de la 'Canarinha'.
Atención: a horas del duelo entre Escocia y Brasil en Miami, así está el clima. ¡Diluvio y tormenta eléctrica!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2026
🎬 #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/rRZPZEVRj0
- 02:36 p. m. - PREVIA🤩 ¡Un clásico con historia! 🤩
A fixture with history 🇧🇷🏴#FIFAWorldCup pic.twitter.com/fbTvomRy41— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
- 02:33 p. m. - PREVIA🏟️ ¡Así está el estadio de Miami! 🏟️
Palco de hoje!— brasil (@CBF_Futebol) June 24, 2026
🏟️📍 Estádio de Miami
Às 19h (horário de Brasília), tem Brasil x Escócia pela última rodada da fase de grupos. Vale a classificação na liderança e um passo muito importante na nossa jornada na Copa do Mundo de 2026.
Vamos com tudo, nação verde e amarela! 💛💚… pic.twitter.com/Iwnccx0JIi
- 02:32 p. m. - BIENVENIDOS¡Bienvenidos!
Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Brasil y Escocia por el Grupo C del Mundial 2026.
É O ÚLTIMO DESAFIO DA FASE DE GRUPOS! 🔥🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) June 24, 2026
Chegou a hora do Brasil entrar em campo, e vale a classificação em primeiro lugar para a fase final da Copa do Mundo de 2026.
Vamos juntos, nação?! 💛💚
🗓️ HOJE
🏴🆚🇧🇷
⏰ 18h (local) • 19h (BRT)
📍 Miami, FL #BateNoPeito pic.twitter.com/Tn6HognU3D
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