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Gol Caracol  / 🔴 Canadá vs. Catar, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido del Mundial 2026
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🔴 Canadá vs. Catar, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Después de que Suiza y Bosnia y Herzegovina vieran acción, la fecha 2 del grupo B del Mundial 2026 se completó con el compromiso entre canadienses y cataríes.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 18 de jun, 2026
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Canadá y Catar se enfrentan por la fecha 2 del grupo B del Mundial 2026
Canadá y Catar se enfrentan por la fecha 2 del grupo B del Mundial 2026
AFP
REFRESCAR
  • 02:41 p. m. - PREVIA DE CANADÁ VS. CATAR
    🔴 ¿A cuántos Mundiales ha ido Catar?

    Su primera participación en una cita orbital fue en 2022, al ser sede de esa edición, mientras que clasificó a la del 2026.

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  • 02:40 p. m. - PREVIA DE CANADÁ VS. CATAR
    🔴 ¿A cuántos Mundiales ha ido Canadá?

    El conjunto canadiense clasificó a México 1986 y Catar 2022, mientras que dice presente en 2026 al ser uno de los anfitriones-

  • 02:37 p. m. - PREVIA DE CANADÁ VS. CATAR
    🔴 Último enfrentamiento entre ambos

    El pasado 23 de septiembre de 2022, los canadienses derrotaron 2-0 a Catar, en un partido preparatorio previo al Mundial de ese entonces.

  • 02:35 p. m. - PREVIA DE CANADÁ VS. CATAR
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    La aplicación de DGO transmite este encuentro, a partir de las 5:00 p.m.

  • 02:35 p. m. - PREVIA DE CANADÁ VS. CATAR
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    El canal de televisión, DSports, transmite este compromiso, desde las 5:00 de la tarde (hora de Colombia).

  • 02:34 p. m. - PREVIA DE CANADÁ VS. CATAR
    👀 ¿Cómo les fue en sus debuts?
    • Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina
    • Catar 1-1 Suiza
  • 02:33 p. m. - PREVIA DE CANADÁ VS. CATAR
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio BC Place Vancouver se abren para este duelo.

  • 02:33 p. m. - PREVIA DE CANADÁ VS. CATAR
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la FIFA, el balón rodará a las 5:00 p.m.

  • 02:32 p. m. - PREVIA DE CANADÁ VS. CATAR
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026.

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