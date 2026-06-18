🔴 Canadá vs. Catar, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Su primera participación en una cita orbital fue en 2022, al ser sede de esa edición, mientras que clasificó a la del 2026.
- 02:41 p. m. - PREVIA DE CANADÁ VS. CATAR🔴 ¿A cuántos Mundiales ha ido Catar?
- 02:40 p. m. - PREVIA DE CANADÁ VS. CATAR🔴 ¿A cuántos Mundiales ha ido Canadá?
El conjunto canadiense clasificó a México 1986 y Catar 2022, mientras que dice presente en 2026 al ser uno de los anfitriones-
- 02:37 p. m. - PREVIA DE CANADÁ VS. CATAR🔴 Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 23 de septiembre de 2022, los canadienses derrotaron 2-0 a Catar, en un partido preparatorio previo al Mundial de ese entonces.
- 02:35 p. m. - PREVIA DE CANADÁ VS. CATAR🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
La aplicación de DGO transmite este encuentro, a partir de las 5:00 p.m.
- 02:35 p. m. - PREVIA DE CANADÁ VS. CATAR📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
El canal de televisión, DSports, transmite este compromiso, desde las 5:00 de la tarde (hora de Colombia).
- 02:34 p. m. - PREVIA DE CANADÁ VS. CATAR👀 ¿Cómo les fue en sus debuts?
- Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina
- Catar 1-1 Suiza
- 02:33 p. m. - PREVIA DE CANADÁ VS. CATAR🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio BC Place Vancouver se abren para este duelo.
- 02:33 p. m. - PREVIA DE CANADÁ VS. CATAR⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la FIFA, el balón rodará a las 5:00 p.m.
- 02:32 p. m. - PREVIA DE CANADÁ VS. CATAR👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026.
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