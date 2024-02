Nápoles vs. Barcelona, por Champions League: hora y dónde ver EN VIVO el partido

Las emociones de los octavos de final de la Champions League continúan este miércoles 21 de febrero y tiene como uno de los 'platos' atractivos el duelo que protagonizarán Nápoles y Barcelona, en el estadio Diego Armando Maradona. A las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, rodará el balón.

Para este compromiso de ida de los octavos de final del máximo torneo de clubes de Europa, tanto el conjunto napolitano como el 'azulgrana' no llegan en su mejor presente en lo deportivo, pero confiados en mejorar el nivel. Nápoles es noveno en la Serie A italiana con 36 puntos, tras 24 juegos, mientras que el Barcelona es tercero en la Liga de España con 54 enteros.

Hora y dónde ver EN VIVO el partido por Champions League:

El partido entre Nápoles y Barcelona, válido para ida de los 'octavos' de la Champions, dará inicio a las 3:00 de la tarde de este miércoles 21 de febrero. El encuentro se podrá ver EN VIVO HOY por la 'Espn' y por la plataforma de 'Star+'.

Khvicha Kvaratskhelia y Victor Osimhen celebran un gol con Nápoles AFP

Opiniones de los protagonistas

"Para nosotros el partido de este miércoles es esperanza, motivación para pasar a cuartos en la mejor competición. Estamos ante el escenario ideal para demostrar todo lo trabajado, para hacer un gran partido contra un Nápoles que cambió el entrenador de manera sorprendente. Sus motivos tendría. Nápoles es un rival muy fuerte a nivel ofensivo. Es fundamental defender bien, es la Champions, las vigilancias, las contras. Vamos a ver si somos capaces de defender bien porque tienen futbolistas para marcar diferencias", esas fueron las palabras de Xavi Hernández, director técnico del Barcelona, en la antesala del compromiso.

Nápoles y un nuevo entrenador

A horas previas del duelo contra el Barcelona, el actual campeón de la Serie A anunció a Francesco Calzona como nuevo director técnico. El adiestrador espera darle poco a poco su estilo de juego al equipo. Analizó al cuadro 'culé'.

"El Barcelona es un equipo muy fuerte, pero que ha pasado momentos de dificultad. Es un partido duro, pero iremos a ganar. Mi mentalidad es para ir a ganar todo. No tenemos miedo, somos el Nápoles, pero no se puede esconder que hay grandísimos jugadores (en el Barcelona) y un entrenador top que me encanta", afirmó Calzona en su intervención con los medios de comunicación.

Jugadores del Barcelona en entrenamiento previo al duelo de Osasuna. Foto: AFP