"A Junior y a su gente les debo gran gratitud; un hincha hizo una cosa loca por mí"

Santiago Mele es una de las principales figuras del Junior de Barranquilla , club con el que ya ha levantado su primer título en el fútbol colombiano. No obstante, detrás de su presente exitoso en el ‘tiburón’, así como también con la Selección de Uruguay, el golero ‘charrúa’ tiene una historia conmovedora y de mucho amor por el arco, que nació desde muy niño.

Esto, así como lo contó en charla exclusiva con Gol Caracol, donde habló de todo un poco, incluido su presente en el equipo 'blanquirrojo' y hasta lo que ha sido la adaptación a nuestro país: “Ya van casi dos años que estoy acá y la verdad que estoy muy agradecido con Colombia, con el país, con la gente, con cómo me recibió Barranquilla; ya tengo las palabras bastante incorporadas aquí de los costeños”.

¿Dónde nace su amor por el fútbol?

“Empezó desde que tengo uso de razón y antes también. Mis primeros recuerdos son de los cinco años cuando jugaba en la calle y me tiraba, o cuando jugaba en la escuela y atajaba los pelotazos que me tiraban, pero, incluso, antes mi madre me comentaba que ella ya me tiraba el balón y yo ya me tiraba diciendo Carini, que era el arquero de ese momento de la selección uruguaya. Entonces, es un amor que prácticamente nació desde muy chiquito".

¿Cómo encontró en el arco su vocación?

“El primer día que yo empiezo a jugar en un equipo de Baby Fútbol, estaban todos y yo cuando vi al entrenador y me presenté, lo primero que le dije fue yo quiero ir al arco. Y de ahí no salí más porque también no había nadie más que quisiera atajar, pero sí, me acuerdo muy claro de ese primer entrenamiento y el partido. Fue como que me volvió a preguntar, ¿vas a atajar? y yo dije que sí; ahí me tiró el equipo de arquero, me puso el buzo y ahí fue como amor a primera vista”.

¿Quién le regaló sus primeros guantes?

“Los primeros guantes me los regaló mi mamá, ese primer día a los seis años, cuando iba a jugar mi primer partido en Baby Fútbol. Fuimos juntos a comprarlos, pero obviamente fue un regalo y recuerdo de que desde ahí en adelante cada vez que me regalaban un par de guantes era el mejor regalo que me podían hacer. Para mi madre era bastante fácil en las navidades, porque sabía que con un par de guantes ya estaba cumplida la tarea, aparte de que también son bastante caros, pero bueno, tengo eso muy presente. Yo siempre fui muy obsesivo con los guantes y los tengo incluso hasta el día de hoy”.

¿Cómo recuerda el título del Sudamericano Sub-20, con Uruguay?

“Fue una gran experiencia, fue un campeonato que como equipo lo disfrutamos mucho; el proceso fue muy lindo y había una camada de jugadores impresionantes. Estaban Rodríguez Bentancur, Nicolás de la Cruz, Matías Oliveira, muchos jugadores que hoy en día son compañeros míos en la selección mayor".

Santiago Mele, arquero de Junior de Barranquilla. Foto:Colprensa.

¿Qué es lo más extraño que le ha pasado con un hincha?

“Puede ser algo extraño pero la verdad que es algo que no me entra en la cabeza, pero de lo lindo. Hay un hincha que también yo tengo buena relación, que le puso a su hijo como nombre; le puso Mele. Y bueno, el otro día en el aeropuerto lo conocí a Mele; Mele conoció a Mele (risas) y fue una experiencia muy linda. Es un hincha que siempre ha estado, que le dicen el 'mijito' y la verdad que esto fue lo más loco que me ha pasado en mi vida, que alguien le ponga de nombre a su hijo mi apellido”.

¿Cómo es vivir en Colombia?

“Yo disfruto mucho de la vida acá, la gente es muy alegre, los paisajes, cuando voy a todas las ciudades que me han tocado ir, son hermosos y me gusta mirar cómo varían de una ciudad a otra. La comida es espectacular, ya lo he elogiado en varias ocasiones, pero la alegría que tienen. Creo que la alegría es una de las cosas que uno más ve y que más llama la atención”.

Santiago Mele con la Selección de Uruguay Sub-20. Foto: AFP.

Dicen que es salsero, ¿qué de cierto es eso?

“A mí el gusto por tocar las congas me lo inculcó un entrenador de arqueros, amigo mío; hace varios años yo empecé a aprender online a tocar cuando estaba en Turquía aún y las vueltas de la vida hicieron que venga justo a un país que son de los mejores en el ambiente tropical, en todo este aspecto musical. Simplemente no he intentado bailar mucho, se lo dejo a mis compañeros que esos sí que bailan bien, pero sí he tratado de aprender un poquito más con profesores en vivo y en directo sobre la percusión y sin duda que escucho mucha más salsa de la que escuché en mi vida, justamente por lo que ponen en el vestuario”.

¿Sueña con el Mundial de 2026?

“Mi sueño obviamente es poder formar parte de un Mundial, poder atajar; así que, ¿por qué no ilusionarse?".