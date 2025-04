Colombiano encendió alarmas en Vuelta al País Vasco: "Por poco no tomo la salida en la etapa 4"

El colombiano Harold Tejada (Astana) superó una complicada etapa en la Itzulia/Vuelta al País Vasco (norte de España) disputada entre Beasain y Markina Xemein, ya que el corredor de Pitalito estuvo a punto de no tomar la salida por sentirse enfermo con algo de fiebre.

Acompañado por su familia en tierras vascas, Tejada tratará de recuperar el estado físico para intentar alcanzar algún triunfo de etapa en las dos jornadas que restan.

"Estoy un poco enfermo, pero con la presencia de mi familia espero recuperarme para disfrutar de lo que falta. El equipo tiene opciones de ganar alguna etapa, ayer lo intentamos, y hoy de nuevo con Champoussin, pero Joao Almeida estaba muy fuerte. La Itzulia es muy dura y aquí es difícil ganar", señaló el colombiano.

Tejada detalló las complicaciones que tuvo en la jornada de la víspera y las dudas por la mañana de salir o no en la cuarta etapa.

Harold Tejada, ciclista colombiano. Getty Images.

"La pasada noche la pasé en vela, con escalofríos, afectado además por la alergia, que es la primera vez que me pasa. Esta mañana no sabía si salir o no, estoy tomando antibiótico", afirmó.

El corredor del Astana, quien cedió en la etapa 2.13 minutos y en la general se encuentra en el puesto 20 a 3.42, subrayó el ambiente que vive en las carreteras del País Vasco.

"Es muy bonito correr ante la afición vasca. Me conocen mucho y me jalean, en 2023 ya lo comprobé en el Tour de Francia", concluyó.