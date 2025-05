¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 17?

ElGiro de Italia2025 ha dejado lo mejor para el final y por eso la última semana tiene muchas jornadas de alta montaña, como la de este miércoles con el mítico ascenso al Mortirolo. Todos los favoritos pasaron sin problemas esa zona, pero las piernas pagaron el precio en Le Motte. En ese punto,Egan Bernalno pudo sostener el ritmo, se quedó un poco y perdió tiempo valioso con miras a meterse al top-5 de la clasificación general.

Las acciones comenzaron con los ciclistas que tenían en la mira meterse en la fuga. Los que más trabajaron fueron Mads Pedersen y Daniel Felipe Martínez. De hecho, el danés fue el que bonificó en Cles.

Los movimientos continuaron hasta que se creó un grupo de escapados, con 39 corredores. En la parte de atrás, Egan Bernal se mantuvo atento a los favoritos, quienes permitieron una renta de hasta casi cuatro minutos a la fuga.

Lorenzo Fortunato y Diego Ulissi bonificó en Passo del Tonale y Vezza d'Oglio, respectivamente.

La montaña más dura todavía no llegaba. Mientras Afonso Eulálio se impuso en el Passo del Mortirolo, en el pelotón la situación no estuvo muy calmada por cuenta de un fuerte ataque de Richard Carapaz. Isaac del Toro tuvo que responder junto con Simon Yates para no ceder terreno.

Egan Bernal se quedó un poco, llegó a estar 40 segundos por detrás, pero en el descenso se repuso y los alcanzó.

Egan Bernal, ciclista colombiano. AFP.

La fuga comenzó a perder tiempo, aunque se reorganizó y Mattio Cattaneo se quedó con los puntos en Le Prese. Fue en ese tramo que el lote le metió turbo. Isaac del Toro lanzó su ofensiva y solo Richard Carapaz le pudo seguir la rueda. Bernal tuvo que encontrar su propio ritmo y tratar de perder el menor tiempo posible.

Finalmente, Del Toro alcanzó a Romain Bardet y alzó los brazo en línea de meta. El francés se tuvo que conformar con la segunda plaza y el ecuatoriano con la tercera. Bernal logró cruzar en la casilla 12° a 01:10 del mexicano.

Con ese resultado, Bernal se mantuvo en la sexta posición de la general, pero ahora a 04:43 de Del Toro.