Egan Bernal: "Pensé en retirarme, pasaron muchas cosas y, ahora, soy campeón nacional"

El ciclista colombiano Egan Bernal , ganador del Tour de Francia de 2019, ganó este jueves 6 de febrero, su primera carrera desde el terrible accidente que sufrió en 2022, en el que casi muere.

Bernal, de 28 años, se impuso en el campeonato colombiano de contrarreloj, disputado en Bucaramanga.

Si bien no es su triunfo más prestigioso, tiene un sabor particular para Bernal, del equipo Ineos, que no ganaba una prueba desde su victoria en el Giro de Italia de 2021.

Poco después de ese triunfo, Bernal estuvo a punto de morir tras un grave accidente en un entrenamiento en Colombia, el 24 de enero de 2022, cuando agachó la cabeza e instantes después chocó a 62 km por hora contra la parte trasera de un autobús detenido.

Egan Bernal, medalla de oro en el Campeonato Nacional de contrarreloj Federación Colombiana de Ciclismo

Publicidad

El accidente le produjo 20 fracturas y riesgo de parálisis. Pese a que los pronósticos apuntaban al final de su carrera o por lo menos de la alta competencia, regresó a las carreteras un año más tarde y este jueves volvió a la victoria en una prueba.

Por eso, no tardó en pronunciarse en redes sociales con un emotivo mensaje. "1.347 días y muchas cosas pasaron desde mi última victoria, hoy Campeón Nacional de Contrarreloj Pensé en retirarme varias veces, pero algún día prometí que si volvía a ganar otra vez, la primera se la dedicaría a Dios por darme mi segunda oportunidad de vivir", escribió.

Publicidad

Pero eso no fue todo y continuó con el mensaje que generó toda clase de reacciones de sus seguidores. "Mucha gente hace parte de este proceso y hoy solo quiero decir gracias", sentenció el 'joven maravilla', acompañando el posteo de una serie de fotografías de lo que vivió en esta jornada histórica e inolvidable.