🔴 Etapa 18 del Tour de Francia, EN VIVO; siga la jornada entre Voiron y Orcières

El corredor colombiano está metido en la escapada del día.
- 08:44 a. m. - ¡EGAN BERNAL EN LA FUGA!
- 06:58 a. m. - Siete ciclistas intentan la fuga
Una pequeño grupo de corredores intenta armar la escapada de la jornada, en los primeros kilómetros.
- 06:54 a. m. - JORNADA DE ALTA MONTAÑA EN EL TOUR
Este jueves, el pelotón tendrá que afrontar una jornada de 185 kilómetros, con cinco puertos de montaña. Final en premio de primera categoría.
- 06:53 a. m. - ¡VEA ACÁ LA ETAPA!
- 06:52 a. m. - ¡BIENVENIDOS!
Sigan con nosotros la etapa 18 del Tour de Francia!
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