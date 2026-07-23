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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Etapa 18 del Tour de Francia, EN VIVO; siga la jornada entre Voiron y Orcières
EN VIVO

🔴 Etapa 18 del Tour de Francia, EN VIVO; siga la jornada entre Voiron y Orcières

Llega la recta final del Tour de Francia 2026, con una jornada de alta montaña. Egan Bernal, Einer Rubio y Harold Tejada sueñan con una victoria.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 23 de jul, 2026
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Egan Bernal, ciclista del Netcompany Ineos.
Egan Bernal, ciclista del Netcompany Ineos.
AFP.
REFRESCAR
  • 08:44 a. m. - ¡EGAN BERNAL EN LA FUGA!

    El corredor colombiano está metido en la escapada del día.

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  • 06:58 a. m. - Siete ciclistas intentan la fuga

    Una pequeño grupo de corredores intenta armar la escapada de la jornada, en los primeros kilómetros.

  • 06:54 a. m. - JORNADA DE ALTA MONTAÑA EN EL TOUR

    Este jueves, el pelotón tendrá que afrontar una jornada de 185 kilómetros, con cinco puertos de montaña. Final en premio de primera categoría.

  • 06:53 a. m. - ¡VEA ACÁ LA ETAPA!

    Siga la jornada por Caracol Sports ACÁ: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

  • 06:52 a. m. - ¡BIENVENIDOS!

    Sigan con nosotros la etapa 18 del Tour de Francia!

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