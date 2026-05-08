🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 1, con Egan Bernal y Vingegaard

- 06:52 a. m. - ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA EN VIVO🔴 Vea el Giro de Italia por Caracol Sports
- 07:16 a. m. - A 94 KM DE LA META🔴 La fuga ve de cerca al pelotón
Solo hay un minuto y 18 segundos entre el frente de carrera y el grupo principal.
- 07:15 a. m. - A 100 KM DE LA META🔴 Velocidad promedio a la que han rodado
Según 'ProCycling Stats', el pelotón ha andado a 44.137 km/h en promedio.
- 06:56 a. m. - A 110 KM DE LA META🔴 El pelotón se acerca a la fuga
Con el fin de evitar sorpresas y tener controlados a los de adelante, ya solo hay un minuto 38 segundos entre el frente de carrera y el grupo principal.
- 06:55 a. m. - ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 2026🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 6:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).
- 06:53 a. m. - ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 2026📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:00 de la mañana (hora de Colombia).
- 06:49 a. m. - A 119 KM DE LA META🔴 Primer Giro de Italia para Jonas Vingegaard
🇩🇰 The first #GirodItalia for Jonas 💞 pic.twitter.com/u4JGsJCXeF— Giro d'Italia (@giroditalia) May 8, 2026
- 06:48 a. m. - A 120 KM DE LA META🔴 Estos son los favoritos a ganar la etapa 1
💞 The first Maglia Rosa is up for grabs! Who will win in Burgas? One of these guys, someone else?— Giro d'Italia (@giroditalia) May 7, 2026
Pick your favorite! ⭐️
👉 https://t.co/nsCRkDqAVz
💞 In palio la prima Maglia Rosa! Chi vincerà a Burgas? Uno di questi corridori, o qualcun altro?
Scegli il tuo favorito! ⭐️
👉… pic.twitter.com/QfhLMc8JXi
- 06:33 a. m. - A 122 KM DE LA META🔴 Movimientos en el pelotón
Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl - Trek), Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets) y Ayco Bastiaens (Soudal Quick-Step) aceleraron en el grupo principal.
- 06:32 a. m. - A 124 KM DE LA META🔴 ¿De cuánto es la diferencia de la fuga?
Ya hay una ventaja de dos minutos y ocho segundos entre el frente de carrera y el pelotón.
- 06:32 a. m. - A 124 KM DE LA META🔴 ¿Quiénes van en el frente de carrera?
- Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber).
- Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta).
- 06:30 a. m. - A 124 KM DE LA META🔴 ¡Se armó la fuga del día!
Dos corredores lograron irse en solitario y ya sacaron amplias diferencias.
- 06:29 a. m. - A 125 KM DE LA META🔴 El viento es protagonista
Con una velocidad de 20 km/h, en dirección este, el viento hace de las suyas.
- 06:29 a. m. - A 125 KM DE LA META🔴 Temperatura a la cual ruedan
Según 'ProCycling Stats', el pelotón corre bajo 18 grados centígrados.
- 06:28 a. m. - A 125 KM DE LA META🔴 Tres equipos aceleraron
Soudal Quick-Step, Lidl - Trek y Unibet Rose Rockets buscan poner un corredor en la fuga.
- 06:27 a. m. - A 130 KM DE LA META🔴 Tim Rex, en aprietos
El corredor del Team Visma | Lease a Bike está en el auto de su equipo, siendo ayudado.
- 06:25 a. m. - A 130 KM DE LA META🔴 Solo hay dos campeones del Giro en acción
Egan Bernal y Jai Hindley son los únicos ganadores de la 'corsa rosa' que dicen presente en la edición del 2026.
- 06:25 a. m. - A 132 KM DE LA META🔴 Problemas para Giulio Ciccone
El ciclista italiano del Lidl - Trek presentó problemas mecánicos.
- 06:24 a. m. - A 138 KM DE LA META🔴 ¡Empezó la acción!
Terminó el inicio neutralizado y se dio vía libre al pelotón.
- 06:23 a. m. - ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¡El pelotón rumbo al punto de inicio!
Serán 4,7 kilómetros que se correrán de manera neutralizada.
- 06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Hay ocho campeones nacionales en esta edición
- Egan Bernal (Colombia).
- Jhonatan Narváez (Ecuador).
- Orluis Aular (Venezuela).
- Andreas Leknessund (Noruega).
- Derek Gee-West (Canadá).
- Lukáš Kubiš (Eslovaquia).
- Madis Mihkels (Estonia).
- Vicente Rojas (Chile).
- 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Dos equipos debutan en la 'corsa rosa'
Uno-X Mobility y Unibet Rose Rockets corren esta grande del ciclismo por primera vez.
- 06:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?
Las primeras tres etapas serán en Bulgaria; posteriormente, Italia recibirá la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.
- 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia
Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.
- 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
- Einer Rubio (Movistar Team).
- Egan Bernal (Netcompany INEOS).
- 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando se impuso sobre Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal derrotó Damiano Caruso y Simon Yates.
- 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 1
- 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Simon Yates.
- 2024: Tadej Pogacar.
- 2023: Primoz Roglic.
- 2023: Jai Hhindley.
- 2022: Egan Bernal.
- 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.
- 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Nessebar y termina en Burgas, ubicados en territorio búlgaro.
- 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 147 kilómetros.
- 06:01 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 6:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de Bulgaria) / 1:00 p.m. (Hora de Italia).
- 06:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA👋 ¡Bienvenidos a la primera grande del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 1 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.
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