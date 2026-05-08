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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 1, con Egan Bernal y Vingegaard
EN VIVO

🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 1, con Egan Bernal y Vingegaard

¡Bienvenidos a la primera grande del año! Se abrió el telón de la edición 109 del Giro de Italia, con un recorrido de 147 kilómetros y dos puertos de cuarta categoría.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 8 de may, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, corre el Giro de Italia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, corre el Giro de Italia 2026
Getty Images
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  • 06:52 a. m. - ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA EN VIVO
    🔴 Vea el Giro de Italia por Caracol Sports
    Player Etapa 1 Giro de Italia 2026

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  • 07:16 a. m. - A 94 KM DE LA META
    🔴 La fuga ve de cerca al pelotón

    Solo hay un minuto y 18 segundos entre el frente de carrera y el grupo principal.

  • 07:15 a. m. - A 100 KM DE LA META
    🔴 Velocidad promedio a la que han rodado

    Según 'ProCycling Stats', el pelotón ha andado a 44.137 km/h en promedio.

  • 06:56 a. m. - A 110 KM DE LA META
    🔴 El pelotón se acerca a la fuga

    Con el fin de evitar sorpresas y tener controlados a los de adelante, ya solo hay un minuto 38 segundos entre el frente de carrera y el grupo principal.

  • 06:55 a. m. - ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 2026
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 6:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).

  • 06:53 a. m. - ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 2026
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:00 de la mañana (hora de Colombia).

  • 06:49 a. m. - A 119 KM DE LA META
    🔴 Primer Giro de Italia para Jonas Vingegaard

  • 06:48 a. m. - A 120 KM DE LA META
    🔴 Estos son los favoritos a ganar la etapa 1

  • 06:33 a. m. - A 122 KM DE LA META
    🔴 Movimientos en el pelotón

    Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl - Trek), Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets) y Ayco Bastiaens (Soudal Quick-Step) aceleraron en el grupo principal.

  • 06:32 a. m. - A 124 KM DE LA META
    🔴 ¿De cuánto es la diferencia de la fuga?

    Ya hay una ventaja de dos minutos y ocho segundos entre el frente de carrera y el pelotón.

  • 06:32 a. m. - A 124 KM DE LA META
    🔴 ¿Quiénes van en el frente de carrera?
    • Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber).
    • Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta).
  • 06:30 a. m. - A 124 KM DE LA META
    🔴 ¡Se armó la fuga del día!

    Dos corredores lograron irse en solitario y ya sacaron amplias diferencias.

  • 06:29 a. m. - A 125 KM DE LA META
    🔴 El viento es protagonista

    Con una velocidad de 20 km/h, en dirección este, el viento hace de las suyas.

  • 06:29 a. m. - A 125 KM DE LA META
    🔴 Temperatura a la cual ruedan

    Según 'ProCycling Stats', el pelotón corre bajo 18 grados centígrados.

  • 06:28 a. m. - A 125 KM DE LA META
    🔴 Tres equipos aceleraron

    Soudal Quick-Step, Lidl - Trek y Unibet Rose Rockets buscan poner un corredor en la fuga.

  • 06:27 a. m. - A 130 KM DE LA META
    🔴 Tim Rex, en aprietos

    El corredor del Team Visma | Lease a Bike está en el auto de su equipo, siendo ayudado.

  • 06:25 a. m. - A 130 KM DE LA META
    🔴 Solo hay dos campeones del Giro en acción

    Egan Bernal y Jai Hindley son los únicos ganadores de la 'corsa rosa' que dicen presente en la edición del 2026.

  • 06:25 a. m. - A 132 KM DE LA META
    🔴 Problemas para Giulio Ciccone

    El ciclista italiano del Lidl - Trek presentó problemas mecánicos.

  • 06:24 a. m. - A 138 KM DE LA META
    🔴 ¡Empezó la acción!

    Terminó el inicio neutralizado y se dio vía libre al pelotón.

  • 06:23 a. m. - ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¡El pelotón rumbo al punto de inicio!

    Serán 4,7 kilómetros que se correrán de manera neutralizada.

  • 06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Hay ocho campeones nacionales en esta edición
    • Egan Bernal (Colombia).
    • Jhonatan Narváez (Ecuador).
    • Orluis Aular (Venezuela).
    • Andreas Leknessund (Noruega).
    • Derek Gee-West (Canadá).
    • Lukáš Kubiš (Eslovaquia).
    • Madis Mihkels (Estonia).
    • Vicente Rojas (Chile).
  • 06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Dos equipos debutan en la 'corsa rosa'

    Uno-X Mobility y Unibet Rose Rockets corren esta grande del ciclismo por primera vez.

  • 06:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'?

    Las primeras tres etapas serán en Bulgaria; posteriormente, Italia recibirá la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.

  • 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia

    Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.

  • 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
    • Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
    • Einer Rubio (Movistar Team).
    • Egan Bernal (Netcompany INEOS).
  • 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando se impuso sobre Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal derrotó Damiano Caruso y Simon Yates.

  • 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 1
    Perfil y altimetría de la etapa 1 del Giro de Italia 2026.
    Perfil y altimetría de la etapa 1 del Giro de Italia 2026.
    Procycling Stats.

  • 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Simon Yates.
    • 2024: Tadej Pogacar.
    • 2023: Primoz Roglic.
    • 2023: Jai Hhindley.
    • 2022: Egan Bernal.
  • 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.

  • 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Nessebar y termina en Burgas, ubicados en territorio búlgaro.

  • 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 147 kilómetros.

  • 06:01 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de Bulgaria) / 1:00 p.m. (Hora de Italia).

  • 06:00 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA
    👋 ¡Bienvenidos a la primera grande del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 1 del Giro de Italia 2026, minuto a minuto.

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