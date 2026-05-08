🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 1, con Egan Bernal y Vingegaard

06:52 a. m. - ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA EN VIVO 🔴 Vea el Giro de Italia por Caracol Sports

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07:16 a. m. - A 94 KM DE LA META 🔴 La fuga ve de cerca al pelotón Solo hay un minuto y 18 segundos entre el frente de carrera y el grupo principal.

07:15 a. m. - A 100 KM DE LA META 🔴 Velocidad promedio a la que han rodado Según 'ProCycling Stats', el pelotón ha andado a 44.137 km/h en promedio.

06:56 a. m. - A 110 KM DE LA META 🔴 El pelotón se acerca a la fuga Con el fin de evitar sorpresas y tener controlados a los de adelante, ya solo hay un minuto 38 segundos entre el frente de carrera y el grupo principal.

06:55 a. m. - ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 2026 🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲 Desde las 6:00 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo), la plataforma de DITU (https://ditu.caracoltv.com/) y el canal de YouTube de Caracol Sports (https://www.youtube.com/@CaracolSports/streams).

06:53 a. m. - ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 2026 📺 ¿Dónde ver por televisión? La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:00 de la mañana (hora de Colombia).

06:49 a. m. - A 119 KM DE LA META 🔴 Primer Giro de Italia para Jonas Vingegaard 🇩🇰 The first #GirodItalia for Jonas 💞 pic.twitter.com/u4JGsJCXeF — Giro d'Italia (@giroditalia) May 8, 2026

06:48 a. m. - A 120 KM DE LA META 🔴 Estos son los favoritos a ganar la etapa 1 💞 The first Maglia Rosa is up for grabs! Who will win in Burgas? One of these guys, someone else?

Pick your favorite! ⭐️

👉 https://t.co/nsCRkDqAVz



💞 In palio la prima Maglia Rosa! Chi vincerà a Burgas? Uno di questi corridori, o qualcun altro?

Scegli il tuo favorito! ⭐️

👉… pic.twitter.com/QfhLMc8JXi — Giro d'Italia (@giroditalia) May 7, 2026

06:33 a. m. - A 122 KM DE LA META 🔴 Movimientos en el pelotón Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl - Trek), Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets) y Ayco Bastiaens (Soudal Quick-Step) aceleraron en el grupo principal.

06:32 a. m. - A 124 KM DE LA META 🔴 ¿De cuánto es la diferencia de la fuga? Ya hay una ventaja de dos minutos y ocho segundos entre el frente de carrera y el pelotón.

06:32 a. m. - A 124 KM DE LA META 🔴 ¿Quiénes van en el frente de carrera? Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber).

Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta).

06:30 a. m. - A 124 KM DE LA META 🔴 ¡Se armó la fuga del día! Dos corredores lograron irse en solitario y ya sacaron amplias diferencias.

06:29 a. m. - A 125 KM DE LA META 🔴 El viento es protagonista Con una velocidad de 20 km/h, en dirección este, el viento hace de las suyas.

06:29 a. m. - A 125 KM DE LA META 🔴 Temperatura a la cual ruedan Según 'ProCycling Stats', el pelotón corre bajo 18 grados centígrados.

06:28 a. m. - A 125 KM DE LA META 🔴 Tres equipos aceleraron Soudal Quick-Step, Lidl - Trek y Unibet Rose Rockets buscan poner un corredor en la fuga.

06:27 a. m. - A 130 KM DE LA META 🔴 Tim Rex, en aprietos El corredor del Team Visma | Lease a Bike está en el auto de su equipo, siendo ayudado.

06:25 a. m. - A 130 KM DE LA META 🔴 Solo hay dos campeones del Giro en acción Egan Bernal y Jai Hindley son los únicos ganadores de la 'corsa rosa' que dicen presente en la edición del 2026.

06:25 a. m. - A 132 KM DE LA META 🔴 Problemas para Giulio Ciccone El ciclista italiano del Lidl - Trek presentó problemas mecánicos.

06:24 a. m. - A 138 KM DE LA META 🔴 ¡Empezó la acción! Terminó el inicio neutralizado y se dio vía libre al pelotón.

06:23 a. m. - ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¡El pelotón rumbo al punto de inicio! Serán 4,7 kilómetros que se correrán de manera neutralizada.

06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Hay ocho campeones nacionales en esta edición Egan Bernal (Colombia).

Jhonatan Narváez (Ecuador).

Orluis Aular (Venezuela).

Andreas Leknessund (Noruega).

Derek Gee-West (Canadá).

Lukáš Kubiš (Eslovaquia).

Madis Mihkels (Estonia).

Vicente Rojas (Chile).

06:20 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Dos equipos debutan en la 'corsa rosa' Uno-X Mobility y Unibet Rose Rockets corren esta grande del ciclismo por primera vez.

06:19 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Por cuántos países pasará esta edición de la 'corsa rosa'? Las primeras tres etapas serán en Bulgaria; posteriormente, Italia recibirá la mayoría de las jornadas, pero también habrá un paso por Suiza.

06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia Eddy Merckx, Fausto Coppi y Alfredo Binda tienen cinco títulos cada uno.

06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia? Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).

Einer Rubio (Movistar Team).

Egan Bernal (Netcompany INEOS).

06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera? El primero en conseguirlo fue Nairo Quintana, en 2016, cuando se impuso sobre Rigoberto Urán y Fabio Aru; posteriormente, en 2021, Egan Bernal derrotó Damiano Caruso y Simon Yates.

06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 1 Perfil y altimetría de la etapa 1 del Giro de Italia 2026. Procycling Stats.

06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 🏆 Últimos campeones de la carrera 2025: Simon Yates.

Simon Yates. 2024: Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar. 2023: Primoz Roglic.

Primoz Roglic. 2023: Jai Hhindley.

Jai Hhindley. 2022: Egan Bernal.

06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026? Es la número 109 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1909.

06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 🔍 ¿En qué ciudades corren? La acción inicia en Nessebar y termina en Burgas, ubicados en territorio búlgaro.

06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa? Esta jornada cuenta con un recorrido total de 147 kilómetros.

06:01 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 1 DEL GIRO DE ITALIA 🕣 ¿A qué hora empieza la fracción? El inicio de la competencia está programado para las 6:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 2:00 p.m. (Hora de Bulgaria) / 1:00 p.m. (Hora de Italia).