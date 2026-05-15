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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 7 con Egan Bernal y Vingegaard
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🔴 Giro de Italia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 7 con Egan Bernal y Vingegaard

Llegada en alto en el mítico Blockhaus, el cual pone fin a esta jornada del Giro de Italia 2026, con un recorrido de 244 kilómetros, inicio en Formia y un puerto de segunda categoría.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 15 de may, 2026
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Egan Bernal, líder del Netcompany INEOS, y Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en el Giro de Italia 2026
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