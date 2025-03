Harold Tejada entró al top 10 de la París Niza: así quedó en la clasificación general

El francés Lenny Martínez (Bahrain Victorius) se impuso en la quinta etapa de la París-Niza, disputada entre Saint Just en Chevalier y La Cote Saint Andre, de 203,3 kilómetros, tras la cual el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma) arrebató el liderato de la general a su compañero Jonas Vingegaard.

Martínez fue el más fuerte en los últimos cien metros de la subida final, en los que demarró sin dar opciones a sus rivales y acabó imponiéndose con un crono de 4h36:23, con tres segundos de ventaja sobre su compatriota Clement Champoussin (Astana), el propio Jorgenson (Visma) y el colombiano Harold Tejada (Astana).

Vingegaard no pudo seguir el ritmo del grupo puntero en la subida que ponía fin a la jornada tras haber sufrido una caída. El danés fue decimosexto a 26 segundos, justo tras el español Pablo Castrillo (Movistar).

Jorgenson recobra el mando de la general con 22 segundos de ventaja respecto a Vingegaard, 36 respecto al alemán Florian Lipowitz (Red Bull Bora), 40 sobre el portugués Joao Almeida (UAE Emirates), que fue sexto esta etapa, y 55 sobre Martínez, mientras que Tejada sube al décimo puesto a 1:24 y Castrillo baja al duodécimo a 1:44.

La jornada, una vez más, estuvo animada por una escapada tempranera de once corredores, pero no tuvieron éxito, y nuevos intentos que no culminaron hasta el kilómetro 73, cuando se marcharon Ben Swift (Ineos Grenadiers) y Thibaud Gruel (Groupama FDJ) y llegaron a disponer de 3:15 sobre el pelotón.

Reaccionó el Tudor de Julian Alaphilippe para disminuir la diferencia a la par que Vingegaard sufría una caída en la subida a la Cote de Treves, aunque pudo levantarse y regresar al gran grupo, que poco a poco fue incrementando la velocidad, aunque hubo tiempo para que, aprovechando la dureza del trazado, Tobias Foss (Ineos Grenadiers) se uniera al dúo cabecero.

El noruego llegó a convertirse en el líder virtual cuando la ventaja alcanzó 1:10, pero el pelotón no permitió más alegrías en la Cote d'Aarzay (a 16,5 km de meta) y la distancia mermó. Foss lo intentó solo en la subida final, pero fue alcanzado a cuatro kilómetros de la meta.

Mientras Vingegaard sufría en las rampas, Jorgenson marcó un ritmo fuerte, hizo la criba definitiva de la que salió beneficiado él con el liderato y Martínez con la victoria parcial, la más importante de su carrera.

