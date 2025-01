La presión que lleva en la espalda Tadej Pogacar; todos le piden que consiga este récord

Joxean Fernández Matxin, mánager del UAE, avisó que "para ganar un quinto Tour de Francia", ambición en la que está implicado su ciclista Tadej Pogacar, para igualar a los máximos ganadores de la ronda francesa, el tricampeón de la de la carrera francesa tiene "que ganar primero el cuarto".

"De momento, para ganar cinco hay que ganar cuatro. En matemáticas me enseñaron que el 4 iba antes que el 5. Decir que vas a ganar el quinto cuando no has ganado el cuarto es ser demasiado bilbaíno", dijo en tono desenfadado, cuando le preguntaron si ve al esloveno entrando en breve en el club de los ganadores de cinco Tours junto a Jaques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain.

Matxin hizo esa reflexión en el marco los actos que están conmemorando el centenario del nacimiento del mítico corredor vasco Jesús Loroño, quien impactó mediado el siglo pasado y fue protagonista de una gran rivalidad con Federico Martín Bahamones.

En ese homenaje, el director deportivo vizcaíno coincidió y departió con leyendas de la talla del propio Indurain, Abraham Olano, Marino Lejarreta y Julián Gorospe, entre otros.

Matxin avanzó que el UAE tiene el calendario de sus corredores "más que definido" porque "siempre" lo elaboran "de octubre a octubre", aunque explicó que "por respeto" no quiere adelantar en el caso de Pogacar más allá de que correrá el Tour.

Tadej Pogacar celebra su título del Tour de Francia 2024 AFP

"Por respeto, vamos a esperar tres días a la presentación del Giro de Italia y conocer el recorrido, pero la decisión internamente la tenemos tomada y lo tenemos claro", avanzó, eso sí apuntando que la carrera italiana la correrá Juan Ayuso, una de las grandes esperanzas del ciclismo español.

De Ayuso avanzó que no tiene previsto que después haga la Vuelta a España, porque es algo que no contempla en un corredor de 22 años, y que tampoco hará la 'Itzulia' al País al Vasco, de la que es vigente ganador, porque le coincide en el periodo de preparación en altura de cara al Giro.

Tampoco parece que estará en la Itzulia, ni en el Giro, Pogacar, que tiene previsto correr las clásicas de primavera que hay por esas fechas.

Algo que lamenta que no pueda ser porque para el director deportivo del UAE "la Itzulia es siempre un objetivo prioritario por corazón, por afinidad y porque es una de las carreras con más prestigio a nivel mundial".

"La victoria en la Itzulia no es una victoria normal, es una victoria con solera. Tener la Itzulia en el palmarés es algo que desearía todo ciclista en el mundo", añadió.

Matxin avanzó también que otra de las grandes promesas del ciclismo español que tiene en el UAE, el madrileño Pablo Torres, "un nuevo fenómeno" de 19 años, aún no correrá en 2025 una gran vuelta. Si no que le "gustaría que corriera el Tour del Porvenir, que este año ha estado a punto de ganarlo". "Es su proceso natural", consideró.