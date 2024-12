Tadej Pogacar y UAE Team Emirates respondieron ante denuncia por uso de una sustancia

La formación ciclista UAE de Tadej Pogacar indicó el martes que ya no utiliza monóxido de carbono para medir los beneficios de la altitud en sus corredores, denunciando de paso una polémica "sensacionalista" alrededor de una técnica "validada hace veinte años".

La Unión Ciclista Internacional (UCI) pidió a finales de noviembre a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) "tomar posición" sobre la inhalación de monóxido de carbono, técnica legal pero polémica utilizada por corredores como Pogacar y Jonas Vingegaard.

Durante el último Tour de Francia, la web especializada 'Escapade Collective' reveló que al menos tres equipos (UAE, Visma e Israel PT) habían recurrido a esta técnica.

La web explicó que en caso de utilización repetida, la técnica podría desviarse y crear una hipoxia artificial recreando los efectos de un esfuerzo en altitud.

"Es un artículo sensacionalista que especula sobre algo que sería francamente complicado de llevar a cabo y que no veo a nadie hacer. No me parece realista", valoró el martes Jeroen Swart, coordinador de rendimiento de UAE.

"La inhalación de monóxido de carbono es una técnica muy estandarizada que fue validada hace veinte años y ya ha sido utilizada por escaladores, deportistas de resistencia y atletas en todo el mundo para medir la masa de hemoglobina. No hay ningún otro medio para medir de una forma tan precisa los beneficios de la altitud", añadió.

"Por eso, hace dos años decidimos utilizar esta técnica, para ver si nuestros corredores reaccionaban tan bien a la altitud como esperábamos", desarrolló el sudafricano.

"Este proceso se ha terminado. Los resultados han demostrado que nuestros entrenamientos en altitud estaban perfectamente calibrados para nuestros corredores y los resultados lo muestran. Ya no necesitamos hacer esas pruebas y no prevemos hacerlo", aseguró.