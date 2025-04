Lieja-Bastoña-Lieja 2025, EN VIVO, este domingo, por Caracol Sports y Ditu

Tadej Pogacar y Remco Evenepoel , ambos dobles vencedores de la Lieja-Bastoña-Lieja, la 'Decana' de las clásicas ciclistas, se rencuentran el domingo en el cuarto 'Monumento', durante una batalla en las Árdenas con mayor expectación que nunca.

Hasta ahora ambos ciclistas no han coincidido en la lucha por la victoria en la 'Decana'. El año 2021, durante la primera victoria de Pogacar en el más antiguo de los cinco 'Monumentos', Evenepoel se recuperaba todavía de su grave caída en el Giro de Lombardía.

Un año después, durante la primera victoria del belga, Pogacar se encontraba en el funeral de su suegra. La edición 2023 parecía por fin la del cara a cara, pero el esloveno se cayó a 85 kilómetros de la meta y abandonó, con una fractura en la muñeca, dejando vía libre a Evenepoel hacia su segunda victoria.

Y en 2024, el belga volvió a ausentarse, debido a su caída en la Vuelta al País Vasco, y Pogacar se impuso fácilmente.

Por ello, el domingo podría darse por primera vez un cara a cara entre el campeón del mundo y el doble campeón olímpico en los alrededores de la Redoute y de la Roche-aux-Faucons, las dos dificultades tradicionales, situados este año a 34 y 13 kilómetros de la llegada a Lieja.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG y favorito a ganar la Strade Bianche 2025 Getty Images

El error de Evenepoel

La Lieja-Bastoña-Lieja será su tercer enfrentamiento en una semana. El pasado domingo, en la Amstel Gold Race, Pogacar superó al belga en un esprint a tres, ganado por el sorprendente vencedor danés Mattias Skjelmose, que volverá a ir de tapado el domingo si se recupera de su caída en la Flecha Valona.

Pero fue Evenepoel quien dejó mejor impresión, tras haber tirado de Skjelmose para dar caza a Pogacar quien no logró en esta ocasión convertir su escapada en victoria.

En el muro de Huy el miércoles, el esloveno no dio margen a sus rivales y ganó su segunda Flecha.

"Una respuesta de campeón por parte del mejor corredor del mundo", opinó su manager Mauro Giannetti.

Evenepoel lamentó haber atrapado frío por haberse quitado demasiado pronto su impermeable, "un pequeño error" que pagó "en el ascenso final", con una discreta novena posición final.

El domingo, el líder del Soudal Quick-Step volverá a un terreno mejor adaptado a sus cualidades en un recorrido más complejo, largo y agotador, a lo largo de 252 km y 4.405 metros de desnivel.

Pero Pogacar también está en uno de sus escenarios favoritos. Pese a que su rostro muestra cada vez más signos de fatiga, y comienza a parecerse al del final de una gran Vuelta, asegura tener todavía la energía necesaria para "un último espectáculo" antes de una larga pausa.

Pogacar, ¿cómo Merckx?

"Tres días deberían ser suficientes para recuperar el esfuerzo de la Flecha. He corrído todas las clásicas, pero no las semiclásicas como el Gran Premio E3, por ejemplo. Estoy listo para una última carrera antes de un 'reset'", aseguró el líder de la formación UAE, que no correrá después hasta el Critérium del Dauphiné en junio.

Como ocurre ahora en cada prueba del fenómeno esloveno, también habrá citas con la historia, y como suele ser habitual, el listón a superar lo marcó en su momento Eddy Merckx.

El caníbal belga sigue siendo a día de hoy el único en haber ganado el mismo año el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja, algo que podría igualar Pogacar el domingo para cerrar una exitosa temporada de clásicas.

Un final al que podrían unirse como invitados a la lucha por la victoria Skjelmose y Tom Pidcock, segundo por detrás de Evenepoel en 2023 y tercero el miércoles en la Flecha Valona.

Hora y dónde ver la Lieja Bastoña Lieja 2025, EN VIVO y ONLINE

Día: domingo 27 de abril.

Hora: 5:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/ciclismo ) / DITU (https://ditutv.lat/descargar/ ).