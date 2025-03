Nairo Quintana se quita pesada carga en Vuelta a Cataluña 2025; busca evitar críticas

Nairo Quintana es uno de los 4 ‘escarabajos’ que tomaron la partida en la Vuelta a Cataluña, la clásica más importante que se disputa anualmente en suelo ibérico. Sin embargo, sus objetivos son diferentes a los que muchos esperaban, según dio a entender.

Además del boyacense del Movistar Team, están en competencia los también ‘cafeteros’ Egan Bernal, capo del conjunto Ineos Grenadiers; Esteban Chaves, gregario del escuadrón Educatión First; e Iván Ramiro Sosa, escalador del Kern Pharma.

Sin embargo, Quintana aclaró desde el primer día que ahora sus metas son diferentes a las de años atrás, cuando fue campeón (en 2016), con lo que le salió al paso ante eventuales cuestionamientos sobre su rendimiento.

El corredor se alista para el Giro de Italia , su principal objetivo de la temporada, y por ello explicó cuál es el papel que viene desempeñando en Cataluña.

Nairo Quintana evita críticas en Vuelta a Cataluña 2025

El experimentado pedalista boyacense es la máxima figura del Movistar, pero no es jefe de filas, según lo especificó en zona mixta, donde indicó que trabajará para el español Enric Mas, por lo que no debería ser juzgado en caso de no aparecer en la parte alta de la clasificación general.

“Comenzamos con la ilusión de estar cerca de los mejores, de llevar a Enric Mas al podio y de terminar una gran Vuelta a Cataluña, en muy buenas condiciones con miras al Giro”, declaró en el medio ‘Mundo Ciclístico’.

En ese sentido, señaló que los triunfos parciales tampoco están en su mira al apuntar que en las etapas de montaña su idea es “estar cerca de los mejores”.

De esta manera, el popular ‘Cóndor’ pretende sumar kilómetros y nivel para el Giro de Italia, que se llevará a cabo entre el 9 de mayo y el primero de junio de 2025.

En consecuencia, el colombiano llamado a pelear en Cataluña es Egan Bernal , tercero en 2024, mientras que Chaves y Sosa apuntarán a hacerse ver en laguna de las jornadas de alta montaña.