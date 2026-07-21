🔴 Tour de Francia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 16, con Pogacar, Egan y Evenepoel

Con un tiempo de 34' 21'', el británico del INEOS se convirtió en el mejor registro hasta ahora.
- 07:01 a. m. - ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Joshua Tarling hizo 'locuras'
- 06:41 a. m. - ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Ya se registró el primer tiempo de la fracción
Kamil Gradek, del Bahrain - Victorious, marcó 38 minutos y 56 segundos.
- 06:25 a. m. - ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Arrancó la acción
Kamil Gradek (Bahrain - Victorious), el primero en tomar la partida de la jornada.
- 06:24 a. m. - ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Primer retiro del día
Lars Craps (Lotto Intermarché) no tomó la partida.
- 06:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 La temperatura, un tema a tener en cuenta
En el inicio de la competencia, se marcan 31 grados centígrados.
- 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Portadores de las camisetas
- General: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
- Montaña: Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step).
- Jóvenes: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).
- 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 15
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 55h 41' 31''
2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 5' 00''
3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 58''
4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 6' 23''
5. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6' 48''
6. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 7' 28''
7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 9' 38''
8. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 10' 28''
9. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 11' 19''
10. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 19' 26''
- 06:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Team Visma | Lease a Bike.
- Etapa 2: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 3: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 4: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
- Etapa 5: Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team).
- Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 7: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 8: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 9: Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech).
- Etapa 10: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 11: Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility).
- Etapa 12: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 13: Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).
- Etapa 14: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 15: Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- 06:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 6:30 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).
- 06:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia).
- 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, cada uno tiene cinco títulos de la 'ronda gala'.
- 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 ¿Qué pasó con Fernando Gaviria?
El ciclista colombiano del Caja Rural-Seguros RGA sufrió una dura caída en el embalaje de la etapa 12 y se retiró con fractura de clavícula.
- 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
Egan Bernal (Netcompany INEOS).
Einer Rubio (Movistar Team).
Harold Tejada (XDS Astana Team).
Sergio Higuita (XDS Astana Team).
- 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El único 'escarabajo' que se ha subido a lo más alto del podio ha sido Egan Bernal, en 2019, cuando derrotó a Geraint Thomas y Steven Kruijswijk.
- 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 16
- 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Tadej Pogacar.
- 2024: Tadej Pogacar.
- 2023: Jonas Vingegaard.
- 2022: Jonas Vingegaard.
- 2021: Tadej Pogacar.
- 2020: Tadej Pogacar.
- 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 113 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1903.
- 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Évian-les-Bains y termina en Thonon-les-Bains, ubicados en territorio francés.
- 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 26 kilómetros.
- 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA🕣 ¿A qué hora empezó la fracción?
El inicio de la competencia estaba programado para las 6:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:00 p.m. (Hora de Francia).
- 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 16 del Tour de Francia 2026, minuto a minuto.
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