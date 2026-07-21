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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Tour de Francia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 16, con Pogacar, Egan y Evenepoel
EN VIVO

🔴 Tour de Francia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 16, con Pogacar, Egan y Evenepoel

La última semana del Tour de Francia 2026 empezó con una contrarreloj individual, de 26,1 kilómetros y un puerto de segubda, entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 21 de jul, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, en la contrarreloj del Tour de Francia 2026
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, en la contrarreloj del Tour de Francia 2026
AFP
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  • 07:01 a. m. - ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Joshua Tarling hizo 'locuras'

    Con un tiempo de 34' 21'', el británico del INEOS se convirtió en el mejor registro hasta ahora.

    • Publicidad

  • 06:41 a. m. - ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Ya se registró el primer tiempo de la fracción

    Kamil Gradek, del Bahrain - Victorious, marcó 38 minutos y 56 segundos.

  • 06:25 a. m. - ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Arrancó la acción

    Kamil Gradek (Bahrain - Victorious), el primero en tomar la partida de la jornada.

  • 06:24 a. m. - ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Primer retiro del día

    Lars Craps (Lotto Intermarché) no tomó la partida.

  • 06:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 La temperatura, un tema a tener en cuenta

    En el inicio de la competencia, se marcan 31 grados centígrados.

  • 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Portadores de las camisetas
    • General: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
    • Montaña: Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step).
    • Jóvenes: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).
  • 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 15

    1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 55h 41' 31''
    2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 5' 00''
    3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 58''
    4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 6' 23''
    5. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6' 48''
    6. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 7' 28''
    7. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 9' 38''
    8. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 10' 28''
    9. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 11' 19''
    10. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 19' 26''

  • 06:18 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Ganadores de las etapas
    • Etapa 1: Team Visma | Lease a Bike.
    • Etapa 2: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 3: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 4: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
    • Etapa 5: Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team).
    • Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 7: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 8: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 9: Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech).
    • Etapa 10: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 11: Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility).
    • Etapa 12: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
    • Etapa 13: Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).
    • Etapa 14: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
    • Etapa 15: Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).
  • 06:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲

    Desde las 6:30 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).

  • 06:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    📺 ¿Dónde ver por televisión?

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia).

  • 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia

    Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, cada uno tiene cinco títulos de la 'ronda gala'.

  • 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 ¿Qué pasó con Fernando Gaviria?

    El ciclista colombiano del Caja Rural-Seguros RGA sufrió una dura caída en el embalaje de la etapa 12 y se retiró con fractura de clavícula.

  • 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?

    Egan Bernal (Netcompany INEOS).
    Einer Rubio (Movistar Team).
    Harold Tejada (XDS Astana Team).
    Sergio Higuita (XDS Astana Team).

  • 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    El único 'escarabajo' que se ha subido a lo más alto del podio ha sido Egan Bernal, en 2019, cuando derrotó a Geraint Thomas y Steven Kruijswijk.

  • 06:12 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 16
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 16 del Tour de Francia 2026
    Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 16 del Tour de Francia 2026
    ProCycling Stats

  • 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🏆 Últimos campeones de la carrera
    • 2025: Tadej Pogacar.
    • 2024: Tadej Pogacar.
    • 2023: Jonas Vingegaard.
    • 2022: Jonas Vingegaard.
    • 2021: Tadej Pogacar.
    • 2020: Tadej Pogacar.
  • 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 113 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1903.

  • 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia en Évian-les-Bains y termina en Thonon-les-Bains, ubicados en territorio francés.

  • 06:09 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 26 kilómetros.

  • 06:08 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    🕣 ¿A qué hora empezó la fracción?

    El inicio de la competencia estaba programado para las 6:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:00 p.m. (Hora de Francia).

  • 06:06 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 16 DEL TOUR DE FRANCIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 16 del Tour de Francia 2026, minuto a minuto.

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