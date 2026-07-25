🔴 Tour de Francia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 20, con Pogacar, Egan y Evenepoel

🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 19

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 67h 53' 00''

2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 7' 11''

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 9' 42''

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 10' 06''

5. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 13' 00''

6. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 13' 09''

7. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 15' 58''

8. Richard Carapaz (EF Education EasyPost) - a 21' 15''

9. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 21' 30''

10. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 23' 21''