🔴 Tour de Francia, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la etapa 20, con Pogacar, Egan y Evenepoel

El corredor del Netcompany INEOS tendrá que defenderse en solitario, después de que Egan Bernal se quedara.
- 06:08 a. m. - A 156 KM DE LA META🔴 Thymen Arensman quedó solo
- 06:06 a. m. - A 157 KM DE LA META🔴 Malas noticias para Egan Bernal
El ciclista colombiano se colgó y le perdió el paso al pelotón.
- 06:06 a. m. - A 158 KM DE LA META🔴 Mads Pedersen no aguanta
El hombre del Lidl - Trek se quedó.
- 06:05 a. m. - A 159 KM DE LA META🔴 El turno fue para Ben Healy
El ciclista del EF Education - EasyPost reaccionó y aceleró.
- 06:04 a. m. - A 160 KM DE LA META🔴 Arrancón de Matteo Jorgenson
El corredor del Team Visma | Lease a Bike puso en aprietos a más de uno, entre ellos, Juan Ayuso.
- 06:03 a. m. - A 161 KM DE LA META🔴 El viento hace de las suyas
La velocidad del viento es de 10 km/h en dirección oeste.
- 06:02 a. m. - A 163 KM DE LA META🔴 Algunos se quedan
Baptiste Veistroffer, del Lotto Intermarché, no la pasa bien con el ritmo en la montaña.
- 06:00 a. m. - A 163 KM DE LA META🔴 Team Visma | Lease a Bike, a trabajar
Por intermedio de Victor Campenaerts, marcan un paso a alta velocidad en el ascenso.
- 05:59 a. m. - A 166 KM DE LA META🔴 Problemas para Aurélien Paret-Peintre
El francés del Decathlon CMA CGM Team tuvo dificultades con su bicicleta.
- 05:58 a. m. - A 169 KM DE LA META🔴 Varios movimientos en el pelotón
En busca de armar la fuga del día, desde muy temprano, algunos corredores aceleraron.
- 05:57 a. m. - A 171 KM DE LA META🔴 Paul Seixas, a ultimar detalles
El joven ciclista francés del Decathlon CMA CGM Team se acercó al carro de su equipo para ordenar unas cosas.
- 05:56 a. m. - ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Inicio neutralizado
Fueron 6,7 kilómetros de manera controlada.
- 05:55 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 La temperatura, un tema a tener en cuenta
En el inicio de la competencia, se marcan 29,7 grados centígrados.
- 05:53 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Estos son los ascensos del día
KM Climb Length Avg. % 33.8 Col de la Croix-de-Fer 24.1 5.2 87.6 Col du Télégraphe 12 7.1 110.9 Col du Galibier - Souvenir Henri Desgrange 17.7 6.8 157 Col de Sarenne 13 7.3 171.6 Alpe d'Huez 3.8 6.2
- 05:51 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Portadores de las camisetas
- General: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Puntos: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
- Montaña: Richard Carapaz (EF Eduaction EasyPost).
- Jóvenes: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).
- 05:49 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 19
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 67h 53' 00''
2. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 7' 11''
3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 9' 42''
4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 10' 06''
5. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 13' 00''
6. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 13' 09''
7. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 15' 58''
8. Richard Carapaz (EF Education EasyPost) - a 21' 15''
9. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 21' 30''
10. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 23' 21''
- 05:45 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Ganadores de las etapas
- Etapa 1: Team Visma | Lease a Bike.
- Etapa 2: Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 3: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 4: Mads Pedersen (Lidl - Trek).
- Etapa 5: Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team).
- Etapa 6: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 7: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 8: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 9: Mathieu van der Poel (Alpecin - Premier Tech).
- Etapa 10: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 11: Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility).
- Etapa 12: Tim Merlier (Soudal Quick-Step).
- Etapa 13: Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).
- Etapa 14: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- Etapa 15: Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- Etapa 16: Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe).
- Etapa 17: Jasper Philipsen (Alpecin - Premier Tech).
- Etapa 18: Richard Carapaz (EF Education - EasyPost).
- Etapa 19: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
- 05:41 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA🖥️ ¿Cómo seguir por internet, ONLINE? 📲
Desde las 5:30 a.m. (hora de Colombia), se transmite la jornada por el portal de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y la plataforma de DITU ( https://ditu.caracoltv.com/ ).
- 05:41 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA📺 ¿Dónde ver por televisión?
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta jornada desde las 5:30 de la mañana (hora de Colombia).
- 05:41 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Los que más veces ganaron esta carrera en la historia
Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, cada uno tiene cinco títulos de la 'ronda gala'.
- 05:40 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 ¿Qué pasó con Einer Rubio?
El ciclista colombiano del Movistar Team se retiró en la etapa 19, luego de chocar con la parte trasera del carro del UAE Team Emirates XRG. El golpe fue tan fuerte que le tuvieron que tomar más de 20 puntos en el rostro.
- 05:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 ¿Qué pasó con Fernando Gaviria?
El ciclista colombiano del Caja Rural-Seguros RGA sufrió una dura caída en el embalaje de la etapa 12 y se retiró con fractura de clavícula.
- 05:39 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 ¿Quiénes son los colombianos en competencia?
- Egan Bernal (Netcompany INEOS).
- Harold Tejada (XDS Astana Team).
- Sergio Higuita (XDS Astana Team).
- 05:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
El único 'escarabajo' que se ha subido a lo más alto del podio ha sido Egan Bernal, en 2019, cuando derrotó a Geraint Thomas y Steven Kruijswijk.
- 05:38 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 20
- 05:35 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA🏆 Últimos campeones de la carrera
- 2025: Tadej Pogacar.
- 2024: Tadej Pogacar.
- 2023: Jonas Vingegaard.
- 2022: Jonas Vingegaard.
- 2021: Tadej Pogacar.
- 2020: Tadej Pogacar.
- 05:34 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 113 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1903.
- 05:33 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia en Le Bourg d'Oisans y termina en Alpe d'Huez, ubicados en territorio francés.
- 05:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 170,9 kilómetros.
- 05:31 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA🕣 ¿A qué hora empezó la fracción?
El inicio de la competencia estaba programado para las 4:30 de la mañana (Hora de Colombia) / 11:30 a.m. (Hora de Francia).
- 05:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 20 DEL TOUR DE FRANCIA👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta grande de ciclismo del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 20 del Tour de Francia 2026, minuto a minuto.
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