🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 4 con Nairo Quintana y Vingegaard

📺 Vea la carrera por televisión
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta competencia, desde las 9:20 de la mañana.
La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta competencia, desde las 9:20 de la mañana.
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Esta jornada cuenta con un recorrido total de 151 kilómetros.
El inicio de la competencia está programado para las 7:15 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:15 p.m. (Hora de España).
Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña 2026, minuto a minuto.
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