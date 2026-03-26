Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 4 con Nairo Quintana y Vingegaard
EN VIVO

🔴 Vuelta a Cataluña, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la etapa 4 con Nairo Quintana y Vingegaard

Este jueves, la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña 2025 tendrá un recorrido de 173 kilómetros entre Mataró y Vallter. ¡No se pierda la carrera!

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 26 de mar, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana y Jonas Vingegaard.
Nairo Quintana y Jonas Vingegaard.
Getty Images.
REFRESCAR
  • 06:34 a. m. - PREVIA
    📺 Vea la carrera por televisión

    La señal HD2 de Caracol Televisión transmite esta competencia, desde las 9:20 de la mañana.

    • Publicidad

  • 06:31 a. m. - PREVIA
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta fracción?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 151 kilómetros.

  • 06:30 a. m. - PREVIA
    🕣 ¿A qué hora empieza la jornada?

    El inicio de la competencia está programado para las 7:15 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:15 p.m. (Hora de España).

  • 06:30 a. m. - PREVIA
    👋 ¡Bienvenidos a una nueva jornada de esta carrera!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de este momento y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña 2026, minuto a minuto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad