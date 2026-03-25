Clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 3; Remco Evenepoel sufrió una caída

Este miércoles, la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña 2026 tuvo un recorrido de 160 kilómetros entre Mont-roig del Camp y Vila-seca con tres puertos de montaña y dos esprints intermedios. El ganador fue Dorian Godon (INEOS Grenadiers), líder de la general, quien se impuso a pura velocidad. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) estuvo cerca de la victoria y Remco Evenepoel (Red Bull BORA hansgrohe) sufrió una caída a 500 metros de la meta.

El final de la fracción se tornó emocionante con la neutralización de la fuga y un sorpresivo un ataque de Vingegaard y Evenepoel. Todo pintaba para una batalla épica entre ambos, pero el belga se cayó y al danés lo cazaron a muy poco de la meta. Todo este panorama lo aprovechó el líder Dorian Godon para asegurar su segundo triunfo (ya había ganado la etapa 1) en esta edición de la carrera.

Todo comenzó con la salida en Mont-roig del Camp. Apenas con dos kilómetros de recorrido se dio el primer ataque. Reuben Thompson (Lotto Intermarché), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Yago Aguirre (Euskaltel - Euskadi), Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), Mark Stewart (Modern Adventure Pro Cycling) formaron una fuga que llegó a estar casi tres minutos del lote.

Veistroffer aprovechó y se quedó con los puntos en los puertos de Alt de la Mussara, Coll de Capafons y Coll Roig, el esprint en Cornudella de Montsant. A 68 km, se presentó una caída en el pelotón que dejó afectados a Ivo Oliveira (UAE Team Emirates - XRG), Josh Kench (Groupama - FDJ United), Sergi Darder (Caja Rural - Seguros RGA), Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team).



El lote con los favoritos apretó el paso y a 30 km le dieron cacería a los escapados. Fue en ese momento en el que Evenepoel atacó y Vingegaard respondió. Pese al esfuerzo, al belga lo perjudicó la caída y al danés no tuvo las suficiente energía en las piernas. Godón los arremetió con el resto del pelotón y se quedó con el triunfo.

Dorian Godon, ganador de la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña 2026. Getty Images.

Publicidad

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 3