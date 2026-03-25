Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 3; Remco Evenepoel sufrió una caída

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 3; Remco Evenepoel sufrió una caída

La tercera jornada de la Vuelta a Cataluña 2026 dejó como ganador al francés Dorian Godon, sin embargo, la noticia fue que Remco Evenepoel se cayó a 500 metros de la meta.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 25 de mar, 2026
Comparta en:
Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel en la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña.
Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel en la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad