🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY; siga la etapa 10 con Primoz Roglic y Harold Tejada

Seis corredores ya tienen una ventaja de 2:00 sobre el lote: Domen Novak (UAE Team Emirates - XRG), Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG), Rémy Rochas (Groupama - FDJ United), Magnus Cort (Uno-X Mobility), Finlay Pickering (Team Jayco AlUla) y Jesús Herrada (Burgos Burpellet BH)
- 06:37 a. m. - A 162 KM DE LA METAHay fuga
- 06:24 a. m. - A 175 KM DE LA METAPrimer ataque
Domen Novak (UAE Team Emirates - XRG), Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG), Rémy Rochas (Groupama - FDJ United), Magnus Cort (Uno-X Mobility), Finlay Pickering (Team Jayco AlUla) y Jesús Herrada (Burgos Burpellet BH) tiene una ventaja de 10 segundos.
- 06:22 a. m. - BANDERA ARRIBAInició la etapa 10
Los corredores tomaron la salida en Alcaraz.
- 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 Vea la carrera en vivo acá
- 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 9
- 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia
Roberto Heras y Primoz Roglic tienen cuatro títulos cada uno.
- 06:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
Dos escarabajos han ganado esta carrera. Primero lo hizo Lucho Herrera en 1987 y luego Nairo Quintana en 2016.
- 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 10
- 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Jonas Vingegaard
2024: Primoz Roglic
2023: Sepp Kuss
2022: Remco Evenepoel
2021: Primoz Roglic
- 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.
- 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia Alcaraz y termina en Elche de la Sierra, ubicados en territorio español.
- 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 185 kilómetros.
- 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 6:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:00 p.m. (Hora de España) / 1:00 p.m. (Hora de Francia).
- 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026¡Bienvenidos a la última grande del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 10 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.
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