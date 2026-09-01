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Gol Caracol  / Ciclismo  / 🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY; siga la etapa 10 con Primoz Roglic y Harold Tejada
EN VIVO

🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY; siga la etapa 10 con Primoz Roglic y Harold Tejada

Este martes, la décima jornada de la Vuelta a España 2026 tiene un recorrido de 185 kilómetros con tres puertos de montaña, entre Alcaraz y Elche de la Sierra.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 1 de sept, 2026
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Vuelta a España 2026 - Etapa 10.
Vuelta a España 2026 - Etapa 10.
Vuelta a España 2026.
REFRESCAR
  • 06:37 a. m. - A 162 KM DE LA META
    Hay fuga

    Seis corredores ya tienen una ventaja de 2:00 sobre el lote: Domen Novak (UAE Team Emirates - XRG), Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG), Rémy Rochas (Groupama - FDJ United), Magnus Cort (Uno-X Mobility), Finlay Pickering (Team Jayco AlUla) y Jesús Herrada (Burgos Burpellet BH)

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  • 06:24 a. m. - A 175 KM DE LA META
    Primer ataque

    Domen Novak (UAE Team Emirates - XRG), Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG), Rémy Rochas (Groupama - FDJ United), Magnus Cort (Uno-X Mobility), Finlay Pickering (Team Jayco AlUla) y Jesús Herrada (Burgos Burpellet BH) tiene una ventaja de 10 segundos.

  • 06:22 a. m. - BANDERA ARRIBA
    Inició la etapa 10

    Los corredores tomaron la salida en Alcaraz.

  • 06:21 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔴 Vea la carrera en vivo acá
    card Vuelta a España

  • 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 9
    Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
    Ciclismo

    Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 9; Buitrago, líder de la montaña

  • 06:17 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia

    Roberto Heras y Primoz Roglic tienen cuatro títulos cada uno.

  • 06:15 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?

    Dos escarabajos han ganado esta carrera. Primero lo hizo Lucho Herrera en 1987 y luego Nairo Quintana en 2016.

  • 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 10
    Perfil y altimetría de la etapa 10 de la Vuelta a España 2026.
    Perfil y altimetría de la etapa 10 de la Vuelta a España 2026.
    Procycling Stats.

  • 06:14 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🏆 Últimos campeones de la carrera

    2025: Jonas Vingegaard
    2024: Primoz Roglic
    2023: Sepp Kuss
    2022: Remco Evenepoel
    2021: Primoz Roglic

  • 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?

    Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.

  • 06:13 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🔍 ¿En qué ciudades corren?

    La acción inicia Alcaraz y termina en Elche de la Sierra, ubicados en territorio español.

  • 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🚵‍♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?

    Esta jornada cuenta con un recorrido total de 185 kilómetros.

  • 06:11 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?

    El inicio de la competencia está programado para las 6:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:00 p.m. (Hora de España) / 1:00 p.m. (Hora de Francia).

  • 06:10 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 10 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026
    ¡Bienvenidos a la última grande del año!

    Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 10 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.

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