Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 9; Buitrago, líder de la montaña

Este domingo, la etapa 9 de la Vuelta a España 2026 se llevó a cabo entre La Vila Joiosa/Villajoyosa y Alto de Aitana, con un recorrido de 188 kilómetros que tuvo seis puertos de montaña. El ganador fue el español Enric Mas (Movistar Team), quien heredó la camiseta roja por el retiro de Tadej Pogacar, pero lo revalidó alzando los brazos en línea de meta.

Los corredores tomaron la salida y las chispas saltaron de inmediato con un ataque de Alexey Lutsenko (NSN Cycling Team), Yevgeniy Fedorov (XDS Astana), Magnus Cort (Uno X Mobility) y Tobias Johannessen (Uno X Mobility), quienes apenas sacaron 45 segundos de renta. Más atrás, el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) intentó en dos oportunidades unirse, pero no lo consiguió.

Poco a poco, varios corredores se fueron 'pegando' al grupo de escapados, entre ellos Andreas Kron (Uno X Mobility) que se quedó con los puntos en el Puerto de Taberna. Luego vino el descenso y la fuga se terminó de consolidar con 20 ciclistas, siendo los más destacados Finn Fisher-Black, Pavel Sivakov, Ben Turner

Santiago Buitrago, Ramses Debruyne, Alexey Lutsenko, Valentin Paret-Peintre y Stefan Küng.

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Buitrago se mostró muy activo en la fuga y cruzó primero en Puerto de El Miserat, Puerto de Tollos y el Puerto de Tudons, poniendose de primero en la clasificación de la montaña con 29 unidades. Más adelante, Alessandro Romele (XDS Astana) atacó y bonificó en el esprint intermedio y el puerto ubicado en Benifallim.



Romele no resistió y cedió antes la ofensiva de Pavel Sivakov y Marcel Campubrí. Atrás, Buitrago atacó y montó un grupo perseguidor con Zana, Paret-Peintre y Vader. En ese punto, el lote aceleró a tope de la mano del Decathlon CMA CGM Team.

Sivakov se fue en solitario, sin embargo, los favorito apretaron y fueron cazando a todos los escapados. Con la fuga neutralizada vinieron los ataques de Buitrago y Harold Tejada (XDS Astana), aunque sin mayores frutos. La camiseta roja no se quedó quieta y Enric Mas (Movistar Team) tomó distancia y llevó a su rueda a Oscar Onley (Netcompany INEOS). Atrás, Primoz Roglic (Red Bull BORA hansgrohe) mantuvo el ritmo, pero sin alcanzar al español y al británico.

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Mas fue el más fuerte y se impuso sobre un Onley completamente agotado. Tejada y Buitrago cruzaron la meta octavo y décimo, respectivamente.

Enric Mas, ciclista español. afp.

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 9