Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 9; Buitrago, líder de la montaña

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 9; Buitrago, líder de la montaña

Este domingo, la novena jornada de la Vuelta a España 2026 dejó como ganador al español Enric Mas (Movistar Team), quien se impuso en el Alto de Aitana. Harold Tejada se mantuvo en el top-10 y Santiago Buitrago es el nuevo líder de la montaña.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de ago, 2026
Comparta en:
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Getty Images.

Este domingo, la etapa 9 de la Vuelta a España 2026 se llevó a cabo entre La Vila Joiosa/Villajoyosa y Alto de Aitana, con un recorrido de 188 kilómetros que tuvo seis puertos de montaña. El ganador fue el español Enric Mas (Movistar Team), quien heredó la camiseta roja por el retiro de Tadej Pogacar, pero lo revalidó alzando los brazos en línea de meta.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Los corredores tomaron la salida y las chispas saltaron de inmediato con un ataque de Alexey Lutsenko (NSN Cycling Team), Yevgeniy Fedorov (XDS Astana), Magnus Cort (Uno X Mobility) y Tobias Johannessen (Uno X Mobility), quienes apenas sacaron 45 segundos de renta. Más atrás, el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) intentó en dos oportunidades unirse, pero no lo consiguió.

Felipe Pardo Alianza FC
Fútbol Colombiano

Polémica por celebración de Felipe Pardo a hinchas de Nacional; “debió ser expulsado”

Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Ciclismo

"Tadej Pogacar pasó una mala noche, está destrozado; ahora lucharemos por él en la Vuelta a España"

Alfredo Arias Junior de Barranquilla
Fútbol Colombiano

Alfredo Arias se 'calentó' en rueda de prensa; sacó 'pecho' por el bicampeonato, se paró y se fue

Últimas noticias

Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Ciclismo

Tadej Pogacar será operado en Barcelona por experto en tratar pilotos de MotoGP

Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Ciclismo

Primer mensaje de Tadej Pogacar, tras su fuerte caída en la Vuelta a España 2026

Poco a poco, varios corredores se fueron 'pegando' al grupo de escapados, entre ellos Andreas Kron (Uno X Mobility) que se quedó con los puntos en el Puerto de Taberna. Luego vino el descenso y la fuga se terminó de consolidar con 20 ciclistas, siendo los más destacados Finn Fisher-Black, Pavel Sivakov, Ben Turner
Santiago Buitrago, Ramses Debruyne, Alexey Lutsenko, Valentin Paret-Peintre y Stefan Küng.

Publicidad

Buitrago se mostró muy activo en la fuga y cruzó primero en Puerto de El Miserat, Puerto de Tollos y el Puerto de Tudons, poniendose de primero en la clasificación de la montaña con 29 unidades. Más adelante, Alessandro Romele (XDS Astana) atacó y bonificó en el esprint intermedio y el puerto ubicado en Benifallim.

Romele no resistió y cedió antes la ofensiva de Pavel Sivakov y Marcel Campubrí. Atrás, Buitrago atacó y montó un grupo perseguidor con Zana, Paret-Peintre y Vader. En ese punto, el lote aceleró a tope de la mano del Decathlon CMA CGM Team.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Sivakov se fue en solitario, sin embargo, los favorito apretaron y fueron cazando a todos los escapados. Con la fuga neutralizada vinieron los ataques de Buitrago y Harold Tejada (XDS Astana), aunque sin mayores frutos. La camiseta roja no se quedó quieta y Enric Mas (Movistar Team) tomó distancia y llevó a su rueda a Oscar Onley (Netcompany INEOS). Atrás, Primoz Roglic (Red Bull BORA hansgrohe) mantuvo el ritmo, pero sin alcanzar al español y al británico.

Publicidad

Mas fue el más fuerte y se impuso sobre un Onley completamente agotado. Tejada y Buitrago cruzaron la meta octavo y décimo, respectivamente.

Enric Mas, ciclista español.
Enric Mas, ciclista español.
afp.

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 9

  • 1. Enric Mas — Movistar Team — 28:34:03
  • 2. Primož Roglič — Red Bull - BORA - hansgrohe — 1:18
  • 3. Felix Gall — Decathlon CMA CGM Team — 1:39
  • 4. Oscar Onley — Netcompany INEOS — 2:20
  • 5. Richard Carapaz — EF Education - EasyPost — 3:26
  • 6. Mattias Skjelmose — Lidl - Trek — 3:55
  • 7. Sepp Kuss — Team Visma | Lease a Bike — 4:09
  • 8. Harold Tejada — XDS Astana Team — 4:39
  • 9. Gregor Mühlberger — Decathlon CMA CGM Team — 7:33
  • 10. Jakob Omrzel — Bahrain - Victorious — 8:05
Barcelona vs. Rayo Vallecano.
Gol Caracol

Barcelona vs Rayo Vallecano, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el juego de La Liga de España

Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Ciclismo

Tadej Pogacar será operado en Barcelona por experto en tratar pilotos de MotoGP

Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Ciclismo

Primer mensaje de Tadej Pogacar, tras su fuerte caída en la Vuelta a España 2026

Relacionados

España

Harold Tejada

Iván Ramiro Sosa

Iván Sosa

Ciclistas Vuelta a España

Posiciones Vuelta a España

Etapas Vuelta a España

UAE Emirates Team

Ciclismo Internacional

Vuelta a España

Deportistas Colombianos

Ciclistas Colombianos

Colombianos Vuelta a España

Primoz Roglic

Juan Guillermo Martínez

Santiago Buitrago

Internacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad