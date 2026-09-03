🔴 Vuelta a España 2026, EN VIVO HOY; siga la etapa 12 con Primoz Roglic y Harold Tejada

Santiago Buitrago y otros 26 corredores tienen una ventaja de 2:29 sobre el lote.
- 07:14 a. m. - A 119 KM DE LA METAHay fuga masiva
- 07:01 a. m. - A 131 KM DE LA METAHay caída
Oscar Onley, Frederik Wandahl y Timo Roosen perdieron el control de la bicicleta y cayeron.
- 06:49 a. m. - A 141 KM DE LA METAHay ataque
Axel Laurence, Ramses Debruyne y Alexey Lutsenko lanzaron un ataque.
- 06:38 a. m. - A 150 KM DE LA METAPrimer puerto de montaña
Wout van Aert cruzó primero en el Alto del Cabecico. Santiago Buitrago, segundo.
- 06:31 a. m. - BANDERA ARRIBAInició la etapa 12
Los corredores tomaron la salida en Vera.
- 06:30 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 Vea la carrera en vivo acá
- 06:29 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 Así va la clasificación general, tras la etapa 11
- 06:28 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 Los más veces ganadores de la carrera en la historia
Roberto Heras y Primoz Roglic tienen cuatro títulos cada uno.
- 06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 ¿Algún colombiano ha ganado esta carrera?
Dos escarabajos han ganado esta carrera. Primero lo hizo Lucho Herrera en 1987 y luego Nairo Quintana en 2016.
- 06:27 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔴 Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 12
- 06:26 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🏆 Últimos campeones de la carrera
2025: Jonas Vingegaard
2024: Primoz Roglic
2023: Sepp Kuss
2022: Remco Evenepoel
2021: Primoz Roglic
- 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🚵 ¿Qué edición de esta carrera se disputa en 2026?
Es la número 81 en su historia y la primera se llevó a cabo en 1935.
- 06:25 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🔍 ¿En qué ciudades corren?
La acción inicia Vera y termina en Calar Alto, ubicados en territorio español.
- 06:24 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🚵♀️ ¿Cuántos kilómetros tiene esta etapa?
Esta jornada cuenta con un recorrido total de 167 kilómetros.
- 06:23 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026🕣 ¿A qué hora empieza la fracción?
El inicio de la competencia está programado para las 6:00 de la mañana (Hora de Colombia) / 1:00 p.m. (Hora de España) / 1:00 p.m. (Hora de Francia).
- 06:22 a. m. - PREVIA DE LA ETAPA 12 DE LA VUELTA A ESPAÑA 2026¡Bienvenidos a la última grande del año!
Conéctese con nosotros porque, a partir de ahora y hasta el final, les llevaremos lo mejor de la etapa 12 de la Vuelta a España 2026, minuto a minuto.
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